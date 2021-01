Celebración de Año Nuevo dejó 130 quemados menos que la del 2020

Una significativa reducción dejó la celebración de Año Nuevo -31 de diciembre y 1.° de enero- con respecto al número de quemados con pólvora.



El jueves 31 de diciembre de 2020 fueron 64 casos, mientras que el mismo día del 2019 fueron 103. El 1.° de enero del 2021 fueron 131 quemados y el mismo día del 2020 fueron 222.



(Además: El vendedor de lotería que se volvió mujer a los 60 años)

Así las cosas, durante esta celebración, que históricamente es una de las jornadas con más emergencias por manipulación de pólvora, hubo una reducción de 130 casos.



Sin embargo, desde el Instituto Nacional de Salud (INS) hacen un llamado para seguir con los cuidados y controles con respecto a la manipulación de pólvora, pues si bien hay una reducción, el número de lesionados sigue siendo bastante preocupante. En esta temporada van 643, de los cuales 222 son menores de edad.

No oculten las lesiones por pólvora pirotécnica. Acudan a los servicios asistenciales. Son lesiones que tienden a complicarse muy fácil FACEBOOK

TWITTER

"Hacemos un llamado para que no bajemos la guardia en lo que queda de esta temporada. Vienen fiestas patronales, viene la celebración de Reyes y no podemos permitir que sigan apareciendo más lesionados por pólvora. Aunque hay un balance positivo hacemos un llamado de atención para que las personas no consuman alcohol y usen pólvora pirotécnica", comentó Hernán Quijada, subdirector de Análisis de Riesgo y Respuesta Inmediata del INS.



Desde la entidad también hacen un llamado para que les pongan cuidado a los niños, ya que tres menores de edad han resultado intoxicados con fósforo blanco tras ingerir elementos con pólvora que, en muchos casos, confunden con dulces. De estos tres, uno falleció.



(Le puede interesar: Gerente de EPM se destapa: ‘El tiempo nos está dando la razón’)



En cuanto a departamento, los que mayores niveles de casos de quemados son Valle del Cauca (77), Nariño (66), Antioquia (62), Cauca (49) y Bogotá (44).



Los únicos lugares del país donde no hay quemados son Santa Marta y Guaviare.



Desde el INS también les piden a los ciudadanos que resulten afectados tras manipular elementos de pirotecnia que acudan a los centros médicos, pues estas heridas pueden complicarse.



(Lea también: A los abuelos de El Porvenir les enseñaron a votar, pero no a escribir)



"No oculten las lesiones por pólvora pirotécnica. Acudan a los servicios asistenciales. Son lesiones que tienden a complicarse muy fácil. No usen remedios caseros, laven con agua limpia, curan con un paño seco y limpio y consulten inmediatamente", concluyó el funcionario del INS.



NACIÓN