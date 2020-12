Tres niños quemados en sus manos con totes y mechas, en Tolima

La explosión de totes, torpedos, mechas, voladores y cohetes en la noche de las velitas dejó 3 menores de edad con quemaduras en sus manos en hechos que sucedieron en Ibagué y la zona urbana del municipio de Líbano, Tolima. Un adulto de 29 años también resultó lesionado en su mano izquierda.



Pese a las advertencias de la secretaría de Salud de Ibagué en el sentido de no usar pólvora durante las fiestas muchos no obedecieron y terminaron lesionados cuando quemaban diversos elementos en los barrios Pueblo Nuevo, Tierra Firme y Vasconia Reservado, de la ciudad de Ibagué.



Johanna Aranda, secretaria de Salud, afirmó que los afectados en Ibagué son dos menores de 11 años que tuvieron quemaduras de segundo grado, así como un adulto que, además, presentó contusiones en su cuerpo.



“Las quemaduras de los niños fueron en las manos y en este momento, junto con el adulto, se encuentran hospitalizados bajo tratamiento médico y vigilancia permanente”, aseguró la funcionaria, quien les pidió a los ciudadanos no comprar mechas, totes, voladores ni cohetes “para que todos pasemos la Navidad felices en familia”.



“Seremos estrictos y tomaremos los correctivos necesarios con los padres de los menores afectados”, señaló Johanna Aranda.



Padres de familia consultados señalaron que los totes y torpedos son los más utilizados por menores de edad "pues los adquieren con facilidad en algunas tiendas de barrio".



Otro de los casos delicados se presentó en el municipio de Líbano donde un menor de 4 años sufrió quemaduras en la mano derecha por efectos de un cohete. Es atendido por los médicos y está fuera de peligro.



Jorge Bolívar, secretario de Salud del Tolima, inició una campaña para que los padres de familia sean precavidos y cuiden de una mejor manera a sus hijos en la temporada de fiestas de Navidad y fin de año.



“Invitamos a todos a celebrar sin pólvora para evitar situaciones dolorosas por quemaduras en cualquier miembro de la familia”, dijo.



Bolívar explicó que la situación se podría complicar toda vez que el departamento del Tolima no cuenta con un pabellón especial para atender personas seriamente afectadas por quemaduras con pólvora lo que generaría una remisión inmediata del paciente a otra ciudad del país.

IBAGUÉ