En un 42,92 por ciento aumentó este año el número de quemados con pólvora durante los primeros 16 días de diciembre, comparando la cifra con la del mismo periodo del año pasado.



Esto representa un incremento de 97 casos, pues, según el último informe del Instituto Nacional de Salud (INS), hasta ayer por la mañana se habían contabilizado 323 lesionados con pólvora, mientras que en los mismos días del 2020 eran 226.



Antioquia es el departamento más afectado, con 37 casos, seguido por Valle del Cauca y Bogotá, con 30 y 29 lesionados, respectivamente.



Por ahora, Arauca es el único departamento que no presenta casos de quemados y entidades territoriales como Amazonas, Caquetá y Guaviare solo tienen de a una persona afectada por manipular pólvora.



Precisamente, el pabellón de quemados del hospital San Vicente de Paúl, en Medellín, el único en su tipo en Antioquia, está a punto de colapsar.



Así lo explicó Meisser López Córdoba, director de la unidad funcional de cirugía y trauma de esta institución.

La alborada en Medellín dejó tres jóvenes quemados. Foto: Jaiver Nieto

“Tenemos dos salas de quemados, una de adultos que tiene una capacidad para 17 pacientes, y hoy estamos al 100 por ciento. También tenemos una sala infantil para 15 pacientes, y en este momento hay 13 y dos por fuera de la unidad”, explicó el médico.

Aunque la capacidad de camas está al límite, López desestimó las versiones de que allí no hay más atención para pacientes nuevos.



“Somos una institución hospitalaria con una capacidad que supera las 500 camas, y eso nos permite hoy en día ampliar la capacidad de la unidad de quemados hasta tres veces”, detalló.



Contra lo que muchos piensan, por esta época de fiestas navideñas y de fin de año la mayoría de pacientes no son quemados por pólvora, pues el 60 por ciento llegan debido a quemaduras con líquidos.



“Hasta la semana pasada teníamos un adulto quemado por pólvora que ya salió adelante, y actualmente tenemos dos niños quemados por pólvora: uno de ellos tiene unas lesiones en la cara que no alcanzó a afectarle los ojos, y otro con amputaciones en los dedos de las manos”, explicó el médico.



Con respecto a las quemaduras por líquidos, López dijo que se trata de un accidente muy común que sucede durante todo el año, pero que en estas épocas aumenta por las vacaciones y porque en las fiestas se mezcla alcohol, lo que influye en estas situaciones.



“Siempre que tengamos a una persona con una quemadura por líquidos, por llama o pólvora, lo más importante es retirar lo que se pueda, como la ropa y, si corresponde, los restos de un artefacto. Nunca aplicar crema dental, ni café, ni ungüentos ni emplastos con vegetales porque la piel es la principal defensa contra las infecciones.

Hay que utilizar agua, así sea de la llave, de 10 a 15 minutos, y correr a urgencias para recibir los primeros auxilios”, recomendó el doctor.



De los 323 quemados hasta la fecha, 202 son mayores de edad, mientras que 121 son menores. Y, según los reportes de las autoridades, en 73 casos hubo alcohol de por medio, bien sea que los adultos estuvieran bajo los efectos de esta sustancia o que los niños lesionados estuvieran acompañados de mayores que estaban consumiendo licor.

De otro lado, el 65,9 por ciento de las afectaciones están relacionadas con la manipulación directa, mientras que el 26,6 por ciento de los casos se han presentado con personas que estaban observando la quema de pólvora.



Sobre los tipos de lesiones, el 89,8 por ciento son quemaduras; el 62,2 por ciento, laceración; 22,6 por ciento, contusión; 9,3 por ciento, daño ocular; 7,7 por ciento, amputaciones, y 2,8 por ciento, daño auditivo.



En cuanto a los artefactos que más afectaciones han causado, se destacan los totes, con el 26,4 por ciento de las lesiones, seguidos por los voladores, con 14,3 por ciento, y los volcanes, con 9,6 por ciento.



El año pasado, en la temporada decembrina, en total fueron 725 lesionados, mientras que en el 2019 y el 2018 fueron 839 y 832, respectivamente, según los registros del Instituto Nacional de Salud.