Campesinos de la subregión de La Mojana y El San Jorge están listos para un paro en la región, este miércoles 23 de noviembre.



El paro tiene como fin protestar ante la falta de obras de mitigación que impidan que continúen las inundaciones en la región.



Del paro estarán participando campesinos, productores, cultivadores, ganaderos y habitantes en general de los municipios de Guaranda, Majagual, Sucre (Sucre), San Marcos, Caimito, La Unión y San Benito Abad en Sucre, incluidas sus zonas rurales.



Inundaciones en la Mojana Foto: Cortesía de Martín Acuña

Vamos a ubicarnos en cuatro sitios. El de mayor concentración es el puente del San Jorge, en La Apartada de Ayapel en Córdoba FACEBOOK

También se suman al paro habitantes de los municipios de Ayapel en Córdoba con personal de corregimientos y veredas, además de San Jacinto del Cauca y Achí en el Sur de Bolívar y de Nechí en Antioquia.



El 23 de noviembre desde las 8 de la mañana

Inundaciones en la Mojana. Foto: Alex Angulo

Queremos soluciones del Gobierno Nacional. Ahora tratan de mandarnos mensajes con funcionarios y algunos parlamentarios, pero queremos acciones FACEBOOK

“Acordamos el día 23 de noviembre desde las ocho de la mañana, la hora cero para iniciar el gran paro nacional por La Mojana y El San Jorge. Vamos a ubicarnos en cuatro sitios, pero será uno el de mayor concentración, que es el puente del San Jorge, en La Apartada de Ayapel en Córdoba”, dijo Aníbal Janna, líder de la región.



Otros puntos de cierre serán el sector de La Ye, en la vía que comunica a San Marcos con el centro del Departamento y en la vía de Magangué con el resto de Bolívar.



Manifestó que ya no aguantan más esperas, que necesitan soluciones para las inundaciones que están afectando a las dos subregiones en Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia.

Tres peticiones

Inundaciones en la Mojana Foto: cortesía Hernando Cuello.

la puesta en marcha del proyecto del Dique Direccional con compuertas hidráulicas contra las inundaciones, el cierre de cara se gato y la ampliación del canal de La Esperanza FACEBOOK

Expresaron los campesinos y habitantes en general de La Mojana y El San Jorge que hasta el momento la dirigencia a nivel nacional se ha quedado con los brazos cruzados, a pesar de la inclemencia del invierno en la primera y segunda temporada.



“Queremos soluciones del Gobierno Nacional. Ahora tratan de mandarnos mensajes con funcionarios y algunos parlamentarios, pero queremos acciones”.



“Son tres temas los que tenemos sobre la mesa. Primero la puesta en marcha del proyecto del Dique Direccional con las compuertas hidráulicas que es lo que va a salvar a la región de las inundaciones, segundo el cierre de cara se gato y la ampliación del canal de La Esperanza”, expresaron.



Afirmaron que la ejecución de estas tres obras no es negociables y que si han pasado ya año y medio dentro de las aguas, están dispuestos a permanecer el tiempo que sea necesario en la carretera.

Sin apoyo del Gobierno

Dos años sin cultivar en la mojana Foto: Cortesía Ferney Araque

Personas que no conocen el tema de La Mojana y que no tienen ningún poder de decisión, por eso la reunión fracasó y el paro se convierte en una realidad FACEBOOK

Los líderes de la zona sur de Sucre se quejaron de la poca atención que les ha prestado el Gobierno Nacional para la solución de la problemática de las inundaciones.



Explicaron que se buscó un dialogo para llegar a un acuerdo y evitar que se presente el paro, pero que enviaron a la reunión en el municipio de San Marcos a personas inexpertas.



El Gobierno ha dicho que hay que evacuar varias zonas porque ya no habría una solución contra el cambio climático, pero muchas familias se niegan a dejar el territorio.



“Personas que no conocen el tema de La Mojana y que no tienen ningún poder de decisión, por eso la reunión fracasó y el paro se convierte en una realidad”, dijeron.



Señalaron que en la actualidad en la subregión de La Mojana hay más de 120 mil personas damnificadas por las inundaciones y en especial por las aguas del río Cauca que ingresan por el sector de cara de gato.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo