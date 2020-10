'En Sucre sí cumplimos los acuerdos con las Farc': gobernador Espinosa

Los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno colombiano y el ahora partido político de las Farc sí se están cumpliendo en el departamento de Sucre, donde 225 excombatientes se mantienen los programas de reinserción.



Así lo expresó el gobernador Héctor Olimpo Espinosa Oliver, durante un encuentro con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en el que se hizo una evaluación a la protección y difusión de los derechos humanos en esa zona del país.



“Aquí -en Sucre- hay un territorio que sufrió mucho: Los Montes de María. Estamos sintiendo que se está reactivando todo, la economía; hay otro ambiente. Los acuerdos de paz en Sucre se están cumpliendo”, dijo el mandatario.



Su afirmación contrasta con un reciente informe de la Procuraduría General de la Nación que evaluó el Plan Marco de la Implementación del acuerdo de paz y concluyó que los compromisos se han cumplido en un 60%.



En su momento, el procurador Fernando Carrillo Flórez aseguró que esa ejecución se debe a la falta de liderazgo y coordinación nacional. Sin embargo, el consejero presidencial Emilio Archila dijo, en ese entonces, que un 60% para varias de las metas que son a largo plazo es más que plausible.





El Gobernador de Sucre se ubica en el sector de quienes miran con optimismo las cifras y aseguró que se está avanzando en temas sensibles, como la protección a los líderes sociales.



“Estamos activando todos los protocolos de la mano del gobierno. Hemos mejorado los indicadores este año. Las estadísticas no mienten”, asegura el gobernador.



Las cifras de Indepaz indican que, al corte del 12 de octubre del 2020, 225 líderes sociales han sido asesinados en Colombia. Sin embargo, el listado no incluye a víctimas en Sucre. Sin embargo, el mismo reporte indica que un ex combatiente de las Farc Edwin de Jesús Carrascal fue asesinado el 10 de marzo en Colosó.



La situación contrasta con la que el año pasado reportó el programa Somos Defensores, el cual ubicó a Sucre en el séptimo lugar en el ranking de departamentos con mayor número de asesinatos de defensores de derechos humanos.

El departamento enfrenta otros retos para garantizar la consolidación de los acuerdos de paz, como la influencia del narcotráfico, la alta informalidad y los efectos que deje la pandemia del covid-19.



Sobre el primer tema, el gobernador Espinosa Oliver dijo que se mantiene el plan de crear una base antinarcóticos en el golfo de Morrosquillo, una de las rutas más usadas por las agrupaciones ilegales que operan en la zona.



En cuanto a la informalidad, admitió que las cifras de este fenómeno alcanzan el 74% y que el estado es el principal empleador y no de abasto para todos. No obstante, no ofreció más detalles de planes de acción en este frente.



Finalmente, llamó la atención sobre la aparición de un aumento en los casos del covid-19, después de que se logró frenar la tendencia de los números de contagiados. Las proyecciones iniciales mostraban que en la primera ola Sucre tendría 4.500 fallecidos, pero los datos revelados por el mandatario indican que fueron 600 las muertes oficialmente registradas.



