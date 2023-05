Las autoridades en La Guajira siguen en la búsqueda del empresario brasileño Fernando Botti, quien al parecer desapareció el pasado 11 de mayo en ese departamento.



De acuerdo a la denuncia de su hija Carol Botti, su padre fue visto por última vez en el municipio de Maicao, hasta donde llegó para cruzar la frontera con un amigo al parecer de nacionalidad venezolana, con la intención de trasladarse hacia la ciudad de Maracaibo, en Venezuela.

El amigo habría cambiado dos veces la versión: primero que salió del carro diciendo que se encontraría con unas personas y volvería en una hora, pero nunca regresó y la segunda, que salió del taxi para subir a una moto para atravesar la frontera y llegar a Maracaibo.



Botti, de 49 años, mide 1.75 de estatura, pesa 95 kilos, tiene el cabello algo canoso y usa anteojos. Además, sufre de bipolaridad y es medicado.



Hasta ahora la información que se tiene por parte de las autoridades fue suministrada por la familia tras la denuncia del caso.



Por lo que la Fiscalía activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), y se está en las actividades investigativas para determinar qué pudo haber pasado.



“No hay ninguna hipótesis delictiva todavía, hasta lo que ayer que me informaron”, indicó la directora seccional de la Fiscalía Guajira Silvia Hoyos, quien fue muy renuente a entregar información.



Explicó además, que se está haciendo un esfuerzo grande por parte de la entidad para dar con su paradero.

Una selfie comprueba su paso por Riohacha



Una selfie tomada por el propio Botti en la calle Primera de la ciudad de Riohacha , frente a las instalaciones de un hotel, en donde muy probablemente pudo haber alojado, sería la prueba de que el empresario estuvo en la capital guajira.



El Gaula de la Policía informó que no tienen asignado el caso y que hasta el momento se está articulando a través de la Fiscalía, el MBU las respuestas de todas las entidades judiciales que tienen alguna información, incluida Migración Colombia.



“Nosotros estamos haciendo una burbuja de verificación en todo lo concerniente en hospitales, clínicas, para mirar si posiblemente se encuentra esta persona y hasta el momento no se ha tenido ninguna respuesta favorable que se encuentra en esos puntos”, indica el Gaula de la Policía.



Asimismo, se está recopilando información en hoteles terminales aéreas y de transporte para conocer si su ingreso a La Guajira fue por vía aérea o terrestre.



Hasta ahora, las autoridades no han logrado determinar si estaba solo o acompañado, “que nosotros tengamos una certeza a través de unas cámaras de vídeo de que haya estado solo o con alguien, no se tiene todavía”, informó el Gaula.



Se espera que la Fiscalía genere el número único de noticia criminal y se asigne a la policía judicial que en este caso puede ser CTI o Sijin.



De acuerdo con lo indicado por su hija, Botti trabaja en comercio exterior y había llegado a Bogotá para trasladarse por primera vez a La Guajira, atraído para trabajar con un grupo de personas en la comercialización de pescados, para luego viajar a Venezuela a través de la frontera con Paraguachón, en el municipio de Maicao.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

