Estudiante con Icfes perfecto en Meta sigue esperando lo que le prometieron

Luis Ángel Vargas Peña, el estudiante pilo del Meta, aún no sabe si se van a cumplir algunas de las promesas que la Gobernación del Meta le hizo cuando se conoció el excelente resultado que alcanzó en las Pruebas Saber 11. Sin embargo, se mantiene emocionado y a la expectativa por conocer el ambiente que vivirá en un aula de clases de una de las universidades más importantes del país.



Luis Ángel reconoce que no es fácil pasar de un colegio rural, en puerto López (Meta), donde combinaba sus estudios con el ordeño de las vacas de su familia, a una de las mejores universidades de Colombia, en Bogotá.



Por la pandemia, el primer semestre universitario de ingeniería de sistemas y computación lo cursó en forma virtual y apenas este 9 de agosto iniciará el segundo semestre en forma semipresencial en la Universidad de Los Andes.



Por eso, dice que aún no sabe cómo será la interacción con los demás compañeros, pero que el contacto que tuvo con algunos de ellos, en las clases virtuales y por las redes sociales, le parecieron muy buenas personas.

Luis Ángel (der.) y los otros dos estudiantes con Icfes perfecto. Foto: Ministerio de Educación

No obstante, Luis Ángel aún está esperando que le cumplan algunas de las promesas que le hicieron cuando logró el puntaje perfecto.



El estudiante señala que el Gobierno Nacional le viene cumpliendo con la beca y el aporte de dos salarios mínimos mensuales por semestre para sostenerse. También, sabe que si se gradúa no tendrá que pagar nada, pero si por alguna razón se retira tendrá que pagar el crédito condonable que le ofrecieron.

El incumplimiento viene por parte de la Gobernación del Meta, desde donde le prometieron seis salarios mínimos por semestre y que el primer desembolso se lo iban a entregar en abril, pero aún lo sigue esperando.



Además, la Alcaldía de Puerto López le obsequió un computador portátil y le colaboró con una mensualidad, pero también le aseguraron que le darían una vivienda en junio, y no lo han hecho.



"Valoro mucho el apoyo económico de la Alcaldía. Me habían prometido una casa que me iban a entregar en junio de este año, y vamos para agosto y nada", aseguró Luis.

NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO