Tras el ataque de un tiburón a un turista italiano en aguas de San Andrés, algunos habitantes de la isla crearon unos presuntos bloques de búsqueda para cazar al animal, que el viernes en la tarde mordió a un turista italiano en en el sector aledaño a Pox Hole, conocido popularmente como ‘La Piscinita’, hecho en el que el hombre perdió la vida.



Esta situación, que fue rechazada por ambientalistas y autoridades locales, terminó con la caza de un tiburón nodriza, el cual no representa ningún peligro para las autoridades.



La muerte de esta especie se dio tras la organización de bloques de búsqueda, conformados por habitantes de la isla, los cuales pretendían cazar al tiburón que atacó al turista con el presunto objetivo de evitar nuevas tragedias.



Sin embargo, esta situación fue rechazada por un sector de la comunidad, así como por las autoridades y entidades ambientales.



Como depredadores en la cadena alimentaria, los tiburones ayudan a mantener el equilibrio de la vida marina en el océano. Regulan la variedad y abundancia de las especies por debajo de ellos en la cadena alimentaria. #NoalaCazadeTiburones #RespetoLaVeda #NoEstánSolos pic.twitter.com/dd5QrzUTbh — CORALINA (@coralina_sai) March 21, 2022

Precisamente, ante la preocupación de los ambientalistas por este hecho, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago (Coralina) se puso en la tarea de trasladar de las aguas de San Andrés a dos ejemplares de tiburón tigre (Galeocerdo cuvier) que se encuentran al suroeste de San Andrés, en inmediaciones del sector Pox Hole.



Para ello, se contará con apoyo de expertos internacionales para la ubicación y traslado.



“Desde la corporación Coralina trabajamos para que los ejemplares salgan de la zona costera y prevenir futuros incidentes. Por tal motivo hacemos un llamado a la calma y al respeto de la biodiversidad de las islas, además a ser vigías en la protección de los ecosistemas y en caso de avistar casos de ilícitos contra la fauna y flora, dar aviso a la línea única de emergencia 123”, informaron desde Coralina.



La Corporación CORALINA #rechaza las acciones de maltrato a la fauna marina, pesca ilegal y violacion de la zonificación del AMP. A través de redes sociales conocimos hoy el lamentable hecho de la pesca de un #TiburónNodriza, la cual no representa ningún peligro para el hombre. pic.twitter.com/kfe9X78I5V — CORALINA (@coralina_sai) March 20, 2022

Y desde la corporación reiteran que el caso del turista italiano identificado como Antonio Straccialini, de 56 años, fue una situación atípica.



“Se trata de un caso completamente atípico. La carne humana no está dentro de su cadena alimenticia, es más, según las imágenes de este lamentable hecho, se da la mordida, pero no consume la carne, no se lleva nada. Lo mordió y siguió. Es muy raro que esto ocurra”, aseveró Arne Britton González, director de Coralina.



Precisamente, se están haciendo campañas pedagógicas a través de redes sociales, así como de manera presencial, para evitar que la desinformación termine con más cazas de tiburones.