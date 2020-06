El futuro incierto de profesor español que se convirtió en mendigo

El 6 de junio el docente español Francisco José de la Hoz Rodríguez fue ingresado a una clínica psiquiátrica en Santa Marta mientras se lograba ubicar a algún familiar o amistad con quien se pudiera establecer contacto para tramitar su traslado a su país de origen.

Han pasado ya casi 20 días y los esfuerzos de las autoridades migratorias por encontrar a algún pariente que reciba al profesor en la ciudad de Madrid, de donde llegó, han sido infructuosos, según comentó Andrés Correa, secretario de Promoción Social del Distrito.



Luego que Francisco de la Hoz sufriera un quebranto de salud mental y optara por abandonar un albergue al que había sido trasladado, la Alcaldía impidió que terminara nuevamente en la calle y lo internó en una clínica psiquiátrica para que recibiera asistencia médica mientras se definía su repatriación.



Sin embargo, ha pasado el tiempo y no hay razón de familiares del docente que llegó a Colombia con las mejores expectativas y preparación para dictar clase en universidades de Manizales y Santa Marta, pero por el problema psicológico que padece se quedó sin empleo, durmiendo en los parques y viviendo de la mendicidad.



Él asegura que no tiene contacto con sus hermanos desde hace un largo tiempo y que con la última persona que dialogó fue con un cuñado en la ciudad de Cartagena.



El secretario de Promoción Social indicó que por ahora la Alcaldía asumirá los costos médicos que implique mantener internado al extranjero.



"No podemos dejarlo de asistir, estamos muy atentos a su evolución para tomar nuevas decisiones. Por el momento seguimos esperando encontrar a alguna persona allegada que pueda responsabilizarse de su cuidado y recuperación”, manifestó Andrés Correa.



El funcionario cree que muy probablemente no vayan a aparecer familiares, puesto que la noticia sobre el estado actual de Francisco José de la Hoz Rodríguez ha tenido connotación nacional e internacional y aun así no existe comunicación de alguien que lo reconozca.



“Actualmente él se encuentra bien, ahora esperamos que responda adecuadamente al tratamiento, para que pueda retomar su vida normal”, añadió Correa quien indicó que el profesor podría regresar a España en un vuelo humanitario.



ROGER URIELES

Para EL TIEMPO

Santa Marta