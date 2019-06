¿Qué pasará con Salento tras fallo que dio vía libre a megaminería?

La fuerte oleada de críticas a través de Twitter con la etiqueta #HastaAhíLlegóSalento, que repudia la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío de invalidar el acuerdo 01 del 27 de febrero de 2019 aprobado por el Concejo Municipal de Salento, el cual otorgaría inmunidad contra la minería en el municipio, se convirtió ya en tendencia nacional.

Aunque en la actualidad no hay exploración ni mucho menos explotación de minería de metales en Salento, actualmente el 17,5 por ciento del territorio de esa localidad tiene títulos mineros otorgados y otro 17, 5 por ciento del territorio tiene títulos solicitados, según Orfa Liliana Correa, concejal de esta localidad por el partido Alianza Verde.



Cabe recordar que luego de las movilizaciones sociales que se han dado en los últimos años en el Quindío, algunas empresas han desistido de los títulos mineros que tenían en este municipio.



En cuanto al Valle de Cocora, la ley 61 de 1985 dictaminó proteger su área con el objetivo de prevenir la explotación de la palma de cera y de las especies endémicas propias de la zona. Es decir que tampoco habría riesgo de que se practique la explotación minera en este santuario natural.

“Aunque el Ministerio Público no puede hacer interpretaciones ligeras de esta decisión del Tribunal del Quindío, no deja de llamarnos la atención la posición de la Gobernación del Quindío por no tener una coherencia ni articulación con los alcaldes en el sentido de la protección del territorio”, comenta Diego Trujillo, procurador nacional para asuntos agrarios y de tierras.



Además, agregó que “aparentemente la Gobernación se preocupó mucho fue por darle fortaleza a las últimas disposiciones de la Corte Constitucional, las cuales la Procuraduría tampoco ve muy coherentes en la protección del suelo con importancia ambiental como los suelos del Quindío, dándole relevancia únicamente a la protección de subsuelo”.

Desde hace unos meses, los ambientalistas del departamento prendieron las alarmas pues el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio, remitió el acuerdo del Concejo de Salento al Tribunal del Quindío argumentando que “no es el departamento del Quindío quien toma este tipo de decisiones, pues constitucionalmente le corresponde al Tribunal”.



El proyecto de acuerdo fue presentado por la concejal Correa, y fue aprobado por la mayoría de concejales, luego fue sancionado por el alcalde Juan Miguel Galvis y posteriormente se remitió a la Secretaría Jurídica y de Contratación de la Gobernación del Quindío, donde se sometió a un estudio para finalmente remitirlo al Tribunal.

“Pese a este fallo tenemos elementos para seguir luchando, lastimosamente el Tribunal del Quindío no miró los argumentos de fondo en esta materia sino que se fue por las ramas, qué vergüenza esos magistrados que se prestan para eso, escudándose en supuestos argumentos de carácter constitucional y jurisprudencial que no aplican al caso concreto, están confundiendo las cosas. Están violando una cantidad de derechos de los pobladores de Salento”, explicó Rodrigo Negrete Montes, abogado experto en temas ambientales y asesor del proyecto de acuerdo en Salento.



Según la concejal de Salento, hace unos días el Tribunal de Antioquia validó el acuerdo del municipio de Jericó, que es “exactamente el mismo caso, solo cambia el territorio. Tenemos los mismos asesores que no entienden qué paso aquí, no entendemos qué pasó con el Tribunal de aquí”.

Los ambientalistas del Quindío aseguran que la minería afectaría a Salento y el valle del Cocora Foto: John Jairo Bonilla

La población de Salento se ha empeñado en buscar herramientas que le hagan frente a la eventual llegada de proyectos mineros.



Por lo que incluso las autoridades y comunidad en general intentaron sacar adelante una consulta popular cuya pregunta fue declarada como constitucional en su momento por parte del Tribunal Administrativo del Quindío. Pero, cuando se estaba a la espera de los recursos para la financiación de esta jornada electoral, un fallo de la Corte Constitucional del año pasado dejó sin piso las consultas populares, pues consideró que los municipios no pueden prohibir la minería.

