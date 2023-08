Familiares Edwin Arrieta Arteaga, médico y cirujano plástico, pidieron que se haga justica y que caiga todo el peso de la ley sobre Daniel Sancho, confeso asesino del profesional de la medicina.



En las últimas horas el pronunciamiento lo hizo una de las hermanas del médico Edwin Arrieta, después de haber guardado silencio desde el día que se conocieron los hechos ocurridos en una isla de Tailandia.



“Que caiga todo el peso de la ley, que se haga justica, que se castigue a Daniel Sancho y que su condena la pague en una cárcel de Tailandia”, dijo recientemente una de sus hermanas en un audio que se conoció a través de las redes sociales.

Atención mundial

El caso acapara la atención mundial por la forma como ocurrió la muerte del reconocido médico cirujano, al ser desmembrado presuntamente por su compañero sentimental cuando disfrutaban de unos días de descanso en la isla de Koh Pha Ngan, en Tailandia.



Inicialmente la familia del médico Edwin Arrieta Arteaga habían dado a conocer un comunicado donde manifestaron que no entregarían declaraciones con relación a lo sucedido con su hermano e hijo.



Sin embargo las cosas cambiaron por las declaraciones que se conocieron desde Tailandia entregadas por Daniel Sancho, donde afirmó que se encontraba como rehén y no como compañero sentimental.



Estas afirmaciones no cayeron bien además entre sus amigos más cercanos, quienes también mostraron su malestar.



“Son declaraciones que rechazamos, porque el doctor Edwin no era capaz de hacerle daño a nadie. No creeos que eso haya pasado”, dijeron.

Una relación de varios meses

Para algunas personas que conocían al médico Edwin Arrieta Arteaga se estableció que al parecer la relación con Daniel Daniel Sancho tenía varios meses y que supuestamente se habían encontrado en otros países.



“Él era una persona que viajaba mucho al extranjero por el prestigio que tenía como cirujano plástico – ya se habían reconstructivo y al parecer se había encontrado con Daniel Sancho en otros países”, señalaron.



De la misma forma que sería absurdo decir que se encontraba como rehén, cuando salió a diferentes lugares en la isla para comprar bolsas de basura, cuchillos, detergentes y guantes, entre otros elementos.



“Se trató de una muerte premeditada, porque tuvo tiempo para comprar en un supermercado todos los elementos que le permitieran desaparecerlo“, dijeron.



La familia estima que la repatriación de su cuerpo demore, por la forma como quedaron esparcidos sus partes en diferentes sitios, además las investigaciones seguirán para esclarecer lo sucedido.



Daniel Sancho fue recluido por lo pronto en una cárcel ubicada en una isla diferente a donde ocurrieron los hechos.

Banderas a media asta

Por lo pronto las banderas de Colombia, Córdoba y Lorica se encuentran a media asta en el municipio, en espera de que el cuerpo de Edwin Arriera pueda ser repatriado para darle cristiana sepultura.



Durante el fin de semana se ofició una misa en la iglesia central de Lorica, por el descanso del médico Edwin Arrieta y se estima que durante la semana se registren otras.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo