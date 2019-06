Alcalde de Bucaramanga dice que renunciará para combatir la corrupción

Rodolfo Hernández Suárez anuncio a través de su tradicional Facebook Live el pasado domingo 15 de junio que renunciaría al cargo de alcalde de Bucaramanga luego de hacer fuertes críticas a Germán Torres Prieto mandatario encargado del muncipio.

Hernández se encuentra suspendido por la Procuraduría General de la Nación por golpear al concejal John Claro, hecho que ha criticado durante estos últimos meses, y por lo cual aseguró que pasará la carta de renuncia irrevocable si se extiende su suspensión, de la cual le quedan más de 30 días.



“Me quedan como 35 días, pero eso no importa, yo creo que toda esa mafia politiquera no me va a dejar volver, entonces me va a toca hacer otra estrategia que sería renunciar a la alcaldía irrevocablemente y salirme a la calle a combatirlos”, enfatizó Hernández Suárez en su trasmisión.



Hernández Suárez le aseguró a EL TIEMPO que con esta renuncia comenzaría a hacer "política de frente" para combatir la corrupción. “Por más de que esté suspendido tengo la investidura de funcionario público y por lo tanto no puedo entrar de frente en política (…) quitándome esa investidura puedo opinar como ciudadano del acontecer de las nuevas elecciones del próximo 27 de octubre”, manifestó.

“¿Qué es lo que está buscando toda la mafia politiquera representada en todos los organismos que destruyen la democracia? Están buscando que yo no esté para las elecciones y como para todos esos actos administrativos de suspensión no procede ningún recurso entonces ante eso entonces yo renuncio irrevocablemente a la alcaldía para yo quedar en libertad de hacer lo que quiero”, dijo el mandatario suspendido.

Yo renuncio irrevocablemente a la alcaldía para yo quedar en libertad de hacer lo que quiero FACEBOOK

TWITTER

Incluso ya tiene una estrategia de pedagogía política, como él la denomina, que se desarrollaría en las calles y en las redes sociales, “saldría a la calle y por las redes sociales a combatir la corrupción y opinar sobre política”, añadió Hernández Suárez.



Pese a que el suspendido mandatario había dicho que se iba a descansar durante este periodo, se le ha visto muy activo en diferentes municipios de Colombia donde ha sido invitado a dar charlas sobre corrupción y ciudad. “Me invitan y yo acepto y voy y desarrollamos el tema que sea, pero por lo general es ¿Cómo ganarle a la politiquería y a la mafia que gobierna ? básicamente eso es lo que la gente quiere escuchar”, dice Hernández.

Los días jueves y viernes de la semana pasada estuvo en los municipios de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y Pereira efectuando este tipo de charlas, “ es increíble, primera vez que pagan por ir a escuchar un político, 30 mil pesos la boleta y no como los otros políticos que tienen que pagar buses para llevar a la gente a que los escuchen”, enfatizó el suspendido mandatario.



Sobre su anuncio de lanzarse a la Presidencia de la República en las próximas elecciones, el mandatario no descartó hacerlo y aseguró que va a esperar que acabe este año para iniciar o desistir de su campaña presidencial.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO/Bucaramanga@mariasrodriguez