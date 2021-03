¿Qué hacer con el dinero después de ganarse un premio millonario?

En menos de tres meses, Caldas tiene dos nuevos millonarios. Dos afortunados hombres que le apostaron 5.000 pesos a los números ganadores del súper chance millonario. El primero ganó más de 5.000 millones y el segundo 1.500.



El primero de los ganadores, que se hizo rico el pasado 12 de diciembre, es un comerciante, que tiene cierto nivel de conocimiento del mundo financiero, pues es propietario de una microempresa. El segundo, mientras tanto, es un agricultor, que no tiene tanta experticia en el campo económico.



Uno sostuvo que invertiría en más capital para su empresa y en comprar una sede propia; el otro optará por adquirir su propia vivienda.



EL TIEMPO consultó a un experto en finanzas sobre cuáles son las recomendaciones de inversión cuando se obtienen altas sumas de dinero como estas y se tiene medio, poco, o nulo conocimiento de cómo administrarlas.



Raúl Gómez Gómez, magíster en economía y docente de finanzas de la Universidad de Manizales, manifestó que hay muchas opciones de inversión, pero es determinante que cada persona defina en qué campos tiene experticia y así escoger el que más le conviene.



Resaltó que lo importante en el caso de quienes reciben estos sorpresivos ingresos es administrarlos bien.



“Buscar mecanismo para preservar el capital, que no se convierta en plata de bolsillo, pues -se ha estudiado- que quienes se ganan el chance a la vuelta de dos años o tres años ya no tiene nada. Sin embargo, si a eso le dan un buen manejo, es probable que con eso logren generar una renta suficiente para mejorar su calidad de vida en el largo plazo”, señaló.



Muchas personas en Colombia piensan que una de las mejores inversiones está en los bienes raíces, específicamente la vivienda. Esta sería una opción a considerar sabiendo que el retorno de las ganancias no será rápido.

En este sector de La Enea se vendó el millonario chance de Manizales en diciembre. Foto: Google Maps

“La propiedad raíz en este momento podría ser una inversión a largo plazo, porque no creo que los precios reboten de manera acelerada, toda vez que la demanda no viene creciendo a ritmos importantes”, expresó este magister en economía.



Y agregó: “Creo que la pandemia nos dejará una herencia a mediano plazo, estaremos en un shock que podría durar varios años tanto en el mercado laboral, como en la demanda de vivienda y la construcción”.



Si alguno de los nuevos millonarios prefiere no comprar bienes, Gómez recomienda también acercarse a entidades que le generen confianza.



“Lo ideal es no buscar cosas exóticas y que no entienda, sino asistencia en una institución en la que tenga seguridad. Warren Buffett dice: “No se puede invertir en aquello que no entiende”, esa es su fórmula y es uno del top cinco de los millonarios de Forbes”, apuntó el docente.



Para una persona que no tiene una formación financiera muy potente, Gómez sugiere, también, optar por garantizarse cuestiones básicas. Asegurar la vivienda, ahorrar o elegir una renta vitalicia. “Esta es una opción si el premio es muy grande, es como un sustituto de una pensión y no tiene el dinero a la mano para de pronto administrarlo mal”, explicó el docente.

Inversiones postpandemia

Los estragos económicos que causó en todo el mundo la pandemia por el covid-19 obligó a los gobiernos a tomar diferentes medidas económicas para auxiliar no solo a la comunidad en general sino a las empresas. Bajo este panorama, Gómez recomienda analizar muy bien las opciones de renta fija.



“Las tasas de interés están muy bajas, eso se manifiesta usualmente en vehículos de renta fija. Los mercados de bono de deuda tienen rentabilidades estrechas, los CDT están rentando muy poco, casi que menos del 2 por ciento anual. Es probable que, en la medida que haya recuperación económica, estas vuelvan a crecer y se conviertan en buena opción”, apuntó el Gómez.

En el barrio Chipre se hizo la venta del último chance millonario Foto: John Jairo Bonilla. EL TIEMPO

En términos de mercados accionarios, para Gómez, Colombia es uno de los más rezagados con respecto a los precios que manejaba antes de la pandemia. Esto se debería, principalmente, a un déficit de liquidez.



“Mientras Estados Unidos tuvo récord histórico de precios pasada la pandemia, Colombia aún no recupera los que tenía antes de ella. Ahí hay oportunidades interesantes, pero eso es para un perfil que un inversionista que quiera resultados a mediano y largo plazo”, añadió.



Poca experiencia o inversiones más sofisticadas

“Para personas que no tienen mucha experiencia en el tema, lo ideal es buscar invertir en carteras colectivas, esto no implica mayor esfuerzo para las personas, pero tendrá alternativas de diversificación y la posibilidad de entrar a inversiones sofisticadas sin tener que tener mucha experticia”, dijo Gómez.



Este tipo de carteras colectivas, según el docente, se encuentran en actividades como los fondos de pensiones e inmobiliarios y las fiducias.



“Ojo que no es meter dinero en la pensión obligatoria personal, sino usar fondos de pensiones voluntarias; ahí pueden invertir en acciones, estar diversificado en bonos del Gobierno o acceder a deuda corporativa”, apuntó.



Cualquier inversión tiene riesgo, sin embargo, hay opciones que presentan uno menor. Además, lo mejor, siempre es desconfiar e investigar.

De acuerdo con el docente, también hay plataformas emergentes en las cuales las empresas buscan quien les financie sus proyectos. Gómez indicó que, en estas, se elimina la intermediación de los bancos y eso logra que los empresarios accedan a capital más barato y los inversionistas a mejores tasas de rentabilidad.



“Mientas un CDT en un banco entrega un 2 por ciento aproximadamente, las empresas, a través de esas plataformas, pueden encontrar una tasa superior al 8 por ciento anual. Claramente no es el mismo nivel de riesgo, es mucho mayor, y sería para un inversor con más experiencia”, puntualizó.



LAURA USMA

Para EL TIEMPO

Manizales

