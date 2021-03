¿La tienda de la esquina de su casa no lo deja dormir? Esto debe hacer

Las tiendas de barrio, además de vender productos de primera necesidad, son tradicionalmente puntos de encuentro de la comunidad.



Sin embargo, en algunos casos estos lugares se convierten en espacios de conflicto por cuenta de los excesos de ruido de quienes están allí e, incluso, la música a alto volumen y hasta peleas.



Y es que es común ver a un grupo de amigos tomando cerveza u otro licor en estos espacios. Incluso, en las tiendas se pueden armar parrandas a pesar de que no funcionan como expendios de licor, bares y mucho menos discotecas.



Bajo este panorama se dan conflictos en los barrios, pues como es una zona residencial, hay unas reglas de convivencia que las tiendas, y todos los vecinos, deben respetar.



De no hacerlo, están violando, además, el artículo 33 del Código de Policía, el cual habla de “comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas”.



Este tipo de comercio no puede exceder los niveles musicales, no pueden estar abiertos hasta cierta hora (dependiendo de la regulación de cada municipio) y no pueden funcionar como bar.

En algunas ciudades, hay permiso hasta las 3 de la mañana, pero por lo general las tiendas solo pueden estar abiertas hasta medianoche.



Además, en el marco de la pandemia, está prohibido que vendan licor para consumir en el lugar, pues no hay protocolos de bioseguridad establecidos. Solo lo pueden hacer para llevar.



Pero, ¿qué hacer si la tienda no cumple con ninguna de estas reglas y no lo dejan dormir?



La abogada Janeth Callejas, docente de la Universidad Libre y experta en el tema, le explicó a EL TIEMPO cuáles son los pasos a seguir en caso de presentarse esta situación.



En primer lugar, puede llamar a la Policía, al cuadrante, quienes deberían acudir hasta el lugar.



Pero, dice la docente, puede ser más eficiente si se pone un derecho de petición al comandante de la localidad para que ponga en cintura a esos establecimientos y se tomen acciones.



La ventaja de esta acción es que las autoridades están obligadas a darle respuesta al derecho de petición y a demostrar cuáles acciones emprendieron para solucionar el problema de la comunidad.



Otra instancia a la que se puede acudir es a las administraciones locales. En el caso de Bogotá, a la alcaldía de la respectiva localidad, pero en el resto del país debe ser con la administración municipal.



Allí se debe realizar una petición solicitando una investigación al establecimiento. Lo ideal, señala Callejas, es entregar fotos y pruebas que demuestren el incumplimiento de las normas.



Una vez realizadas estas acciones, las autoridades se ven obligadas a realizar acciones.



Entre las sanciones a las que se exponen las tiendas que no dejan dormir a sus vecinos está el cierre de hasta por ocho días, pero si tras los primeros llamados de atención el local sigue molestando a la comunidad, incluso puede haber un cierre definitivo.



“El establecimiento está afectando la convivencia y la tranquilidad de los vecinos y por eso lo pueden cerrar”, explica la abogada.



