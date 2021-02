Ya hay alerta por la temporada seca, que llegaría hasta marzo

Qué calor. Esa es una expresión que se ha escuchado con frecuencia durante las últimas semanas en algunas regiones del país.



Esta situación se da pese a que algunos pronósticos indicaban que hasta mayo continuaría la temporada de lluvias, en medio del fenómeno de la Niña, que azotó al país los últimos meses del 2020 y dejó alrededor de 80.000 damnificados y más de 40 muertos.



En un principio el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) pronosticó que la temporada de lluvias podría continuar hasta marzo, pero otros factores meteorológicos tuvieron más intensidad que el fenómeno de la Niña –que aún está presente– y ahora estamos en una temporada seca que iría hasta marzo.

Desde el Ideam explican que a mediados o finales de ese mes es probable que aumente la nubosidad y en ese momento comenzará una transición entre la temporada seca y la temporada de lluvias.



Según los expertos, los días lluviosos volverían en abril y mayo. Sin embargo, esto no significa que no vaya a llover en algunas zonas las próximas semanas, pues aún persiste la Niña.



Pero, por ahora, seguirá el calor en distintas regiones y las temperaturas seguirán siendo altas.



Por ejemplo, algunos usuarios en redes sociales preguntaron que si estaban en Bogotá o en Melgar (Tolima) por el clima que ha hecho en la capital durante los últimos días, ya que las temperaturas se han mantenido por encima de los 22 grados centígrados.

Santander, por su parte, atraviesa la temporada seca más crítica en los últimos seis años. Así lo dio a conocer la Gobernación, que emitió una alerta en los 81 municipios por la alta probabilidad de que se incrementen los incendios forestales.

Según el Ideam, el pasado fin de semana se reportaron temperaturas de hasta 37 °C en Cimitarra, Capitanejo y una parte de la provincia Yariguíes.



En Medellín, por su parte, las temperaturas han estado cercanas de los 30 grados centígrados y ha sido poco lo que ha llovido y hace dos semanas se presentó un incendio forestal en una de las laderas, que duró más de cinco horas.



De igual forma, el viernes fue apagado un incendio forestal que duró dos días en el páramo de Sogamoso, en Boyacá, el cual afectó alrededor de 100 hectáreas.

Un reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres indica que desde el 16 de diciembre y el viernes 5 de febrero se han presentado 187 incendios en 122 municipios, siendo Boyacá, Cundinamarca, Santander, Meta y Cesar en donde hay afectaciones.



Un indicador de la intensidad de la época seca son los embalses de generación de energía, porque ante el intenso calor se usan más los aires acondicionados o los ventiladores.



Según la firma XM, operador del mercado eléctrico, en poco más de un mes, entre el 31 de diciembre y el 5 de febrero, su nivel bajó 11,3 puntos porcentuales, del 71,8 por ciento al 60,5 por ciento. Aunque esto no genera la alarma que hubo el año pasado cuando las reservas de las hidroeléctricas cayeron al nivel histórico más bajo de 31,8 por ciento en abril, sí es llamativo porque entre septiembre y diciembre pasado el aumento fue de solo 2,9 puntos.

La explicación del cambio

Pero si los pronósticos indicaban que el inicio del año sería lluvioso, ¿por qué esto no ha sucedido y ha hecho calor?



Según Daniel Useche, jefe de la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas del Ideam, por estos días estamos atravesando por una temporada seca, que es normal para la época del año, especialmente en las regiones Caribe, Orinoquia y Andina.



“Todos los años tenemos que la temporada seca de finales y comienzos de año se extiende desde mediados de diciembre hasta mediados de marzo. Este año, pese a tener el fenómeno de la Niña en curso en el Pacífico ecuatorial, han prevalecido más las condiciones sinópticas”, aseveró.

En otras palabras, si bien estamos atravesando por el fenómeno de la Niña, lo que representa un aumento de lluvias, otras variables meteorológicas se impusieron e hicieron que las lluvias no continuaran con la misma intensidad.



“Cuando nosotros anunciamos que este año íbamos a tener condiciones un poco más lluviosas por efectos del fenómeno de la Niña, eso no quería decir que fuera a llover todos los días, las 24 horas, con la misma intensidad como la que se reportó durante el mes de noviembre”, agregó Useche.



Habitualmente en enero hay regiones en las que no llueve o solo llueve un día del mes. Por eso desde el Ideam aclaran, además, que al decir que había condiciones por encima de los promedios habituales era probable que se presentara algún evento de lluvia que alterara el comportamiento de la temporada seca de comienzos de año.



“Tal vez a veces la opinión pública en general se confunde porque piensan que el Ideam dijo que iba a seguir lloviendo o que iba a llover todos los días, pero no, hay que tener en cuenta que hay ciertas oscilaciones que prevalecen más que las otras”, dice Useche.



En cuanto a afectaciones a los cultivos, no se tienen registros de pérdidas por la temporada seca y los únicos perjudicados hasta ahora son los campesinos de Boyacá y Cundinamarca, principalmente, por las heladas de comienzos de año. Esto, según los registros de la Sociedad de Agricultores de Colombia.



Además, los niveles de los ríos están estables y no ha habido una disminución de caudales, según los sistemas del Ideam. Estos indicadores reflejan que a pesar del calor que se siente en algunas ciudades, la temporada seca no ha sido tan fuerte y gracias a que ha llovido en algunas oportunidades los niveles de los ríos están estables, por lo que no se ha emitido ninguna alarma.

REDACCIÓN DE NACIÓN

