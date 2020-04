En marcha call center y rutas para personal de salud en Ibagué

Los casos sospechosos de covid-19, así como orientación, ayuda y hasta protocolos de viajeros o denuncias contra quienes no cumplan los decretos fijados en la lucha contra esa enfermedad, se pueden reportar desde hoy en la línea 279 53 95.



"Cualquier caso sospechoso de covid-19 debe ser reportado a este call center que tendrá 16 profesionales capacitados para brindar asesoría y ayuda a quienes lo requieran", afirmó la secretaria de Salud de Ibagué, Yohanna Aranda.

El alcalde, Andrés Fabián Hurtado, señaló que la herramienta funcionará los 7 días de la semana durante las 24 horas y permite recibir llamadas sin congestiones.



Ciudadanos y personal de salud consultados señalaron que se trata de un sistema que ayuda a combatir el contagio pues brinda asesoría de una manera práctica y sencilla mediante orientación para el cuidado de los pacientes en el tiempo que dura el aislamiento preventivo.



También resuelve dudas en cuanto a las acciones tomadas por la Alcaldía de Ibagué, como Pico y Cédula, Pico y Placa para carros y motos, distribución de mercados, toque de queda y todo tipo de prohibiciones surgidas a raíz de la emergencia.



Listas 4 rutas de transporte



Otra buena noticia tiene relación con la puesta en operación de 4 rutas para facilitar el transporte, gratis, de médicos, enfermeros, camilleros y todo el personal de salud que atiende la emergencia en los hospitales, clínicas y centros de atención públicas y privadas de Ibagué.



Las rutas irán por las principales vías de la ciudad de la siguiente manera:



Ruta 1

​

Mañana

Salida: escuela El País 5:30 a.m. Llegada: Clínica Tolima 6:50 a.m.

Salida: Clínica Tolima 8:00 a.m. - Llegada: escuela El País 9:20 a.m.



Tarde

Salida: escuela El País 5:30 p.m. Llegada: Clínica Tolima 6:50 p.m.

Salida: escuela El País 8:30 p.m. Llegada: Clinica Tolima 9:20 p.m.



Ruta 2

​

Mañana

Salida: Casa de la Moneda 5:30 a.m. Llegada: Cra. 4 calle 12. 6:50 a.m.

Salida: Cra. 4 calle doce 8:00 a.m.

Llegada: Casa la Moneda, 9:20 a.m.



Tarde

Salida: Casa de la Moneda, 5:30 p.m. Llegada: Cra. 4 calle 12, 6:50 p.m.

Salida: Cra. 4 con calle 12, 8:00 p.m. Llegada: Casa de la Moneda a las 9:00 p.m.



Ruta 3



Mañana

Salida: colegio Comfatolima, 5:50 a.m.

Llegada: USI del sur, 6:50 a.m.

Salida: USI del Sur, 8:00 a.m. – Llegada: Col Comfatolima, 9:00 a.m.



Tarde

Salida: col Comfatolima, 5:50 p.m.

Llegada: USI del Sur, 6:50 p.m.

Salida: USI del Sur, 8:00 p.m. Llegada: Comfatolima, 9:00 p.m.



Ruta 4



Mañana

Salida: USI del Sur, 5:20 a.m. Llegada: Clinaltec. 6:50 a.m.

Salida: Clinaltec 8:00 a.m.

Llegada: USI Sur 8:50 a.m.



Tarde

Salida: USI del Sur a las 5:20 p.m. Llegada: Clinaltec. 6:50 p.m.

Salida: Clinaltec. 8:00 p.m.

Llegada USI del Sur 8:50 p.m.





FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

IBAGUÉ