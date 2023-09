El Gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, manifestó su rechazo y dolor frente a lo ocurrido en el corregimiento de Timba en Buenos Aires, Cauca, donde un ataque con explosivos dejó dos personas fallecidas y cinco heridas.



"Ayer veíamos con esperanza el anuncio de que se pudiera abrir la ventana de negociación con cese al fuego y mecanismos de verificación, porque realmente es la opción que tiene el departamento del Cauca que vive esta guerra desde hace más de 50 años".

“Hoy con profundo dolor, rechazamos de manera rotunda esta escalada violenta, en donde por un lado se piense en diálogos y por el otro lado no exista una manifestación expresa para que cesen estos actos violentos que afectan a la población civil”.



“Creemos que deben generarse ya manifestaciones de voluntad de paz, cesando este tipo de hechos que afectan la vida, los Derechos Humanos y tranquilidad de nuestra población”, indicó el mandatario departamental.



Líderes políticos y sectores también se pronunciaron frente a lo ocurrido.



Jenny Avila, candidata a la alcaldía de Jamundí, dijo: “podríamos señalar muchos responsables de la inseguridad, de la violencia, de las tragedias y de la incapacidad para gobernar, liderazgos políticos llenos de odio y resentimiento que poco aportan”.







“Invitamos a la comunidad a ser solidaria en este momento, a reflexionar profundamente sobre el presente al que nos han obligado a vivir quienes gobiernan y han gobernado. No podemos permitir que estas violencias sigan separándonos, fragmentándonos y dividiendo, es necesario unirnos ya”, añadió la lideresa y candidata a la alcaldía de Jamundí.

Elías Larrahondo, nuevo gobernador del Cauca. Foto: Archivo particular

Aida Quilcué, senadora indígena, reclamó medidas de seguridad para detener las muertes en el Cauca.



“Es una situación muy complicada y preocupante. Es una forma de agudizar la violencia en el Cauca. Los grupos armados deben demostrar la voluntad del cese a la guerra”.



Carlos Camargo, defensor del Pueblo, también rechazó el atentado, tildando de absurdo que grupos armados que hablan de paz, den muestras de guerra.



“Desde hace varios meses, cuando el Gobierno Nacional inició con su proceso de paz total, desde la Defensoría del Pueblo hemos insistido en la necesidad de contar con verdaderos gestos de paz de los grupos armados, pero solo se han estado burlando del anhelo que tenemos todos los colombianos”, condenó Camargo.



"El camino es alcanzar la paz total. Insistimos a los actores que la comunidad educativa debe estar alejada de la violencia; la escuela es territorio de paz”, precisó La Federación Colombiana de Educadores (Fecode).



Esto ocurre luego de que delegaciones del Gobierno Nacional y de la disidencia de las Farc, estructura ‘Jaime Martínez’, anunciaran que, el 8 de octubre en Tibú, norte de Santander se instalará la mesa de diálogos de paz.



En el marco de este encuentro, se había decretado un cese al fuego bilateral nacional y territorial.



Aunque autoridades no han confirmado quiénes serían los responsables, el presidente Gustavo Petro, atribuyó al Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, la explosión del carrobomba.



“Las acciones del EMC en el Cauca son su respuesta a nuestra ofensiva en el valle del Micay donde se produce el 70 % de la hoja de coca del Cauca. Nuestro objetivo se mantiene. El Valle del Micay sera el ejemplo de cómo se sustituye una economía ilícita por una lícita en favor del campesinado”, expresó el mandatario colombiano en X, antes Twitter.

“He ordenado sin dejar de recuperar por completo el Valle del Micay, y con este objetivo como prioridad, una presencia aun mayor, militar y policial en el Cauca”, agregó.



De acuerdo con las autoridades, dos civiles fallecieron porque justo cuando transitaban por el lugar hizo explosión el vehículo.



Las víctimas fueron identificadas como la docente Estela Balanta y Ardani Álvarez, ambos residentes de Jamundí, Valle.



Los heridos tras la detonación del vehículo son, Diana Marcela Nazarit de 29 años; Israel Ballesteros, de 39; Liliana María Isaza , de 44 años; María Ofir Pillimué, de 57, y un menor de 15 años.



Estas personas reciben atención médica en el hospital local.



En el departamento del Cauca, en el corregimiento de Timba, a las 7.15 de la mañana, se activa un carrobomba en contra de la estación de Policía aproximadamente a 50 metros. Desafortunadamente pierden la vida dos personas y dos más heridas", indicó el general Tito Yesid Castellanos Tuay, subdirector general Policía Nacional.



La explosión también causó daños en vidrios de ventanas y puertas, así como en viviendas, un colegio y también el hospital.



“Entre tanto, la base militar en Chiribico en Santander de Quilichao y en La Salvajina en Suarez también fueron hostigadas.



A estos hechos se suma, que en la vía entre Villarica y Santander de Quilichao, sobre el puente de la entrada a San Rafael fue abandonado un cilindro y una pancarta alusiva a las FARC.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX

POPAYÁN