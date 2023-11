Indagan qué causó intoxicación de dos personas, tras ingerir bebida en Pasto

La secretaría de Salud de Pasto informó dos casos de presunta intoxicación en la ciudad por el consumo de una bebida en un establecimiento comercial que, al parecer, estaría contaminada. Por ello, productos de la misma marca de un solo lote fueron retirados del mercado y están siendo examinados en un laboratorio.

El titular de dicha dependencia, Javier Andrés Ruano, dijo que el pasado 14 de noviembre “se reportaron, a través del sistema de vigilancia epidemiológica, dos casos de presunta intoxicación, a través de un prestador de servicios de salud de mediana complejidad del municipio de Pasto”.



Según el funcionario, ante esta situación se procedió a activar el protocolo nacional determinado por el ministerio de Salud y Protección Social, así como por el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), con el fin de realizar la búsqueda y las visitas, tanto al prestador del servicio de salud para el seguimiento al estado de salud de las dos personas, al igual que practicar una revisión al establecimiento comercial con dicho producto.



“Se tuvo toda la cooperación necesaria para hacer la visita”, dijo acerca de los propietarios del establecimiento.



Añadió que allí “se encontraron algunos productos que coinciden con el lote de este evento y entonces se procedió a realizar el congelamiento”.



Se trata de una medida preventiva “porque hasta tanto no tener la seguridad sobre qué contenía este producto, a través del laboratorio de Salud Pública del Instituto Departamental de Salud de Nariño, no se puede tomar algún tipo de decisión”.



Sin embargo, al conocerse esta noticia, muchos ciudadanos empezaron a entregar diferentes versiones, las cuales llegaron a causar mucha alarma y preocupación en la comunidad en general.



Pero, el funcionario aclaró que “esos comunicados lo único que hacen es generar un pánico colectivo, es conveniente mencionar que con las medidas de contención que ha realizado la secretaría de Salud hasta el momento no se determina riesgo para la salud pública”.



Ruano precisó que hasta la tarde de este jueves 16 de noviembre no se han reportado nuevos casos de intoxicación en Pasto.



También se procedió a través del área de vigilancia epidemiológica de la secretaría de Salud a generar los informes correspondientes, los cuales tienen un carácter de reserva.



Señaló que se encuentra a la espera de los resultados que entregue el Instituto Departamental de Salud, tras el análisis de las muestras entregadas.



El funcionario solicitó a la ciudadanía “no generar unas alertas innecesarias”. Agregó que si se presentara una alerta urgente es la autoridad sanitaria la que debe informar a la ciudadanía.



Declaró que hasta el momento se han congelado unos pocos productos del lote, “se hizo el rastreo en toda la ciudad, no se han se encontrado más bebidas del lote correspondiente que ha sido congelado”.



Sobre el estado de salud de las dos personas que se encuentran bajo atención médica en las instalaciones del hospital San Pedro de esta ciudad dijo: “Le estamos haciendo el seguimiento diario”.



Invitó a toda la ciudadanía a la calma, a la tranquilidad y a no generar desinformación que puede causar pánico y temor.



PASTO