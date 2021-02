Este es el grupo armado que atemoriza a los habitantes de Putumayo

Un video difundido en redes sociales de un grupo de hombres fuertemente armados que intimidan a un grupo de ciudadanos que departían en un establecimiento de Orito, Putumayo, tiene preocupadas a las autoridades.



La grabación, que la hizo una de las personas que se encontraba en el lugar, deja en evidencia las amenazas que estos hombres hacen contra la comunidad después de realizar requisas.



(Además: ¿Qué debe hacer quien gana el chance, la lotería o el Baloto?)

"Somos los comandos de La Frontera, somos los que estamos aquí en el área. No queremos problemas con la ley, pero sí vamos a controlar mucho desorden que se está presentando por aquí", les dice el hombre a las personas.



Y agrega: "Viciosos, viejas viciosas que vea por acá, drogadictos, ladrones, a todos los vamos a matar".



(Le puede interesar: 'Me voy a morir, díganme cuánto me queda de vida')

El paramilitarismo es #UnaAmenaza real, que sigue azotando las zonas más apartadas de Colombia. Esto sucedió en Orito, Putumayo.pic.twitter.com/Hy1aD0CooJ — SERGIO MARÍN (@SergioComunes) February 23, 2021

Según información de inteligencia el hombre que habla es alias Popeye, quien hace parte del llamado grupo Comando de Frontera, que estaría conformado por disidencias de las Farc y miembros de una banda paramilitar.



Este grupo se está disputando el control territorial y las rutas del narcotráfico con otra de las disidencias de las Farc que opera en esta zona que limita con Perú y Ecuador.



Después de conocerse estas imágenes las autoridades citaron a un consejo de seguridad para evaluar la situación y tomar decisiones que permitan enfrentar la delincuencia en el departamento.



(En otras noticias: ¿Quién es el hombre que se ganó un millonario chance en Manizales?)



En este se concluyó que habrá aumento de pie de fuerza en varias zonas del departamento, instalación de Puesto de Mando Adelantado, intensificación de operaciones militares y persecución de grupos residuales.



Al consejo de seguridad, que se realizó en Mocoa, asistieron el gobernador (e) de Putumayo, Hernando Chamorro, el secretario de Gobierno, Diego Fernando Guerrero, el comandante Fuerza Naval del Sur, general Guillermo Arturo Castellanos, el comandante Brigada 27 de Selva, general Héctor Fabio Aristizábal, el comandante del Departamento de Policía Putumayo (e), Coronel Roberto Carlos Sánchez y el director seccional de Fiscalía Putumayo, Germán Ramírez.



(Lea también: Así es el estado de salud de Jorge Oñate tras ser operado en Medellín)



Además, se informó que se realizaron dos capturas de las personas que ingresaron al establecimiento comercial de Orito e intimidaron a los civiles.



De igual forma, la Unidad Nacional de Protección (UNP) adelanta gestiones para brindar protección a personas que han sido amenazadas.



(También le recomendamos: Vendía tamales y hoy tiene pizzerías que venden 10 mil millones)



NACIÓN