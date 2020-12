El 'jalón de orejas' del Concejo de Cartagena a los gremios 

“Después de analizar los cuestionados estudios del programa POT- Moderno, se encuentra uno con propuestas tales como destinar la expansión urbana de la ciudad en Serena del Mar y Bicentenario, donde se limita el desarrollo urbanístico de la ciudad en los próximos 15 años solo a la tierra de dos grupos familiares y económicos como son Los Santo Domingos y Novus Civitas…”.



Señala en uno de sus apartes la enérgica carta enviada por el grueso de los cabildantes cartageneros al Consejo Gremial de Bolívar, la Andi y la Cámara de Comercio de la ciudad, luego de que éstos elevaran voces de protesta ante la moción de censura al secretario de Planeación de la Ciudad, Guillermo Ávila Barragán, convocada precisamente por el cabildo.

“Señores gremios y señores promotores inmobiliarios, es hora de hablar de frente a la ciudad y a los ciudadanos, no hacer negocios debajo de la mesa y permitir que la ciudad se repiense y establezca las verdaderas potencialidades de su desarrollo dentro de un contexto técnico y jurídico responsable”, añade el comunicado de los cabildantes.



Según los cabildantes, el secretario Ávila Barragán sería el funcionario que estaría propiciando la privatización de la tierra a través de un supuesto Plan de Ordenamiento Territorial, POT, "amañado".



vendedor de patilla en La Boquilla, el corregimiento que pese a estar en el norte de la ciudad permanece en el olvido.

"La invitación no solo es a pensar en un POT para desarrollos inmobiliarios aislados, si no, una herramienta de desarrollo social y económico incluyente, donde podamos encontrar soluciones a temas neurálgicos como población en condición de pobreza, población afro y raizal, vialidad, servicios públicos, como enfrentar el cambio climático y los riesgos naturales , espacios públicos de calidad, permitir a otros inversionistas y constructores pensar en invertir en la ciudad, compensaciones y desarrollos por valorización y plusvalía para el crecimiento ordenado y armónico de toda la ciudad y no de unos cuantos", alegan los concejales .



"Cuando estas practicas monopolísticas se pretenden implementar en un documento que debe ser participativo, social e incluyente, (POT) es cuando se entiende el por qué de la reacción enérgica de los gremios de la ciudad contra la decisión de este concejo, sabiendo que estos se caracterizan por guardar absoluto silencio frente a otros temas de igual relevancia para la ciudad" añade la carta de los cabildantes.



El pulso que mantiene el alcalde de la ciudad, William Dau, con la mayoría de concejales, ahora se extendió a los gremios de la región, que también han criticado el accionar del cabildo Distrital.



“Entendemos más aun, por qué no desean que se haga una discusión técnica y de verificación real de los contenidos de esos documentos (POT) e instigaron a las administraciones anteriores a recibir esos productos mal elaborados (quienes valientemente se negaron a ello)”, concluye el comuinicado.

