Así está la puja por la Alcaldía de Santa Marta

La carrera por la Alcaldía de Santa Marta tiene enfrentados a cinco candidatos que ya empiezan a ponerle el acelerador, algunos, haciendo uso de las redes sociales, y otros, en reuniones con comunidades y haciendo acuerdos .

Cuatro hombres y una mujer emprendieron el camino que termina el 27 de octubre, cuando los ciudadanos decidan entre Virna Johnson, Humberto Díaz Costa, Aristides Herrera, Jaime Cárdenas y Juan Carlos Palacio; quien será el próximo Alcalde de la capital de Magdalena.



La polarización en la ciudad ha llevado a que haya un sector oficialista que vota por la continuidad del modelo de gobierno que estaría a favor de Virna Johnson, candidata de Fuerza Ciudadana y ahijada de Carlos Eduardo Caicedo.



Por otro lado, la política tradicional del Magdalena y el sector empresarial tienen en Aristides Herrera, del partido de la U y ahijado en esta ocasión de la familia Díazgranados y Juan Carlos Palacio, exconcejal y conservador de tradición, los que podrían ser la representación de la oposición al Caicedismo.



En una tercera herida, el entorno muestra en la mitad a Humberto Díaz Costa, candidato por el movimiento ‘Los Grandes Díaz’, el cual, a través de un proceso de recolección de firmas, busca ser la opción diferente y desligada de maquinarias.



Finalmente, un exmilitante de Fuerza Ciudadana, Jaime Cárdenas, parece tener un trabajo sólido con comunidades, luego de haber trabajado de cerca con ellas cuando era asesor en el programa de titulación de predios del Distrito.

Virna Johnson es candidata de Fuerza Ciudadana y ahijada de Carlos Eduardo Caicedo. Foto: Roger Urieles

Los expertos opinan

Para algunos analistas, ser parte del grupo político que busca su tercer gobierno, puede inclinar la balanza a favor de Virna Johnson, sin embargo, todo se debe al apadrinamiento de Carlos Caicedo, quien a pesar de las investigaciones y procesos judiciales que le cursan en su contra, sigue gozando de popularidad en la capital del Magdalena.



Tanto así que la campaña de Johnson ha girado en torno a los eventos, manifestaciones y hasta comunicaciones que Carlos Caicedo hace de manera pública y donde impulsa a la candidata a la Alcaldía.



Expertos políticos consultados por EL TIEMPO consideran que por lo menos en estos momentos el caicedismo representado por Virna Johnson se mantendrá en el poder Distrital, a pesar de que la imagen de este grupo político en la ciudad ha decaído con relación a campañas anteriores.



Para el politólogo José de Los Santos Ríos, el hecho de que hayan tantos candidatos, favorece directamente a Virna Johnson, quien representa una columna sólida, mientras que las otras campañas podrían restarse unos a otros.

“Se está enfrentando a cuatro candidatos que se repartirían los votos sueltos y no le alcanzaría a ninguno para igualarla", dijo José de Los Santos Ríos, politólogo de la ciudad.

Humberto Díaz Costa es candidato por el movimiento ‘Los Grandes Díaz’, el cual a través de un proceso de recolección de firmas, busca ser la opción diferente y desligada de maquinarias. Foto: Roger Urieles



De todas manera, indica el analista, es muy temprano para sacar conclusiones, dado que la campaña apenas inicia, y aunque los candidatos que miden fuerzas con Virna Johnson, no muestran todavía una influencia grande sobre el electorado, a diferencia de la representante de Caicedismo, sí tienen un reconocimiento en la ciudad, en el caso del conservador Juan Carlos Palacio, por su trabajo de más de 20 años en el Concejo, al igual que Aristides Herrera del partido de la U, quien aunque en un menor tiempo, también realizó una labor pública como cabildante distrital y Humberto Díaz Costa del movimiento 'Los Grandes Díaz' como diputado en la Asamblea departamental.



Pero quizás una de las principales preocupaciones y riesgo que enfrenta el caicedismo, según los expertos, tiene que ver con Jaime Cárdenas, unex militante de este grupo político, que durante el gobierno actual de Rafael Martínez lideró la oficina de titulación de predios desde donde benefició con su gestión a miles de samarios con la legalización de sus barrios y la entrega del título de sus viviendas.



"Existe la posibilidad de que un buen número de esas personas del sector popular que en el pasado votaron con Fuerza Ciudadana esta vez, en agradecimiento, puedan poner a su disposición su apoyo a Cárdenas quien aunque le podría seguir haciendo falta votos para ser Alcalde, si le restaría un porcentaje considerable a Virna Johnson, haciéndole las cosas menos difíciles a Palacio y Herrera, quienes son los candidatos con opción de vencer el 27 de octubre", precisó de Los Santos.



Jaime Cárdenas adicionalmente con su renuncia como directivo del movimiento Fuerza Ciudadana, causó una división en el interior de la colectividad y se llevó con él algunas cabezas que representan cierta votación que de igual manera le podría hacer falta a Johnson.

Aristides Herrera es candidato del partido de la U y ahijado en esta ocasión de la familia Díazgranados. Foto: Roger Urieles

A diferencia de lo que puedan pensar opinadores respecto al panorama político que se vive en la capital del Magdalena, el optimismo ronda las otras campañas.



"Mientras Virna Jonhnson y su grupo político se concentran en superar los vientos de crisis y no seguir perdiendo seguidores, Aristides Herrerrera y Juan Carlos Palacio exhiben un aumento en su imagen y favorabilidad, lo cual podría hacer cambiar las cosas en cualquier momento", sostiene Alberto Guerrero, estudioso de la política local y nacional.



Uno de los nombres que ha venido tomando fuerza en las últimas semanas, es el de Aristides Herrera, mejor conocido como el 'Man del agua', distintivo que lleva desde la campaña anterior a la Alcaldía, donde mostró, por primera vez, sus ganas de ser Alcalde para solucionar los principales problemas de la ciudad, entre ellos el agua potable.Esta vez a Herrera se le ha visto más seguro y con mayor madurez para encarar el debate político, de acuerdo a lo que perciben los analistas.

Juan Carlos Palacio es exconcejal y conservador de tradición, por lo que podría ser parte de la representación de la oposición al Caicedismo. Foto: Roger Urieles

El 'Man del agua', con el apoyo de la familia Diazgranados, se muestra como el verdadero cambio y se le ha visto durmiendo en los barrios y recorriendo casa por casa conociendo las necesidades de la gente y pidiendo el voto de confianza para gobernar.



El analista Alberto Guerrero considera válida la estrategia de Aristides, teniendo en cuenta que en varias zonas de la ciudad hay familias que vienen padeciendo por la ausencia de servicios públicos elementales, desempleo, inseguridad y otros flagelos y que tienen cierta expectativa con la llegada de un nuevo gobierno.



"La casa Diazgranados tienen un amplio número de líderes que pondrán a disposición de Herrera, quien de igual manera es un político joven sin ninguna investigación y que posee buena empatía con la gente, lo cual puede ser un factor importante para potenciar su candidatura", manifestó.

Jaime Cárdenas, parece tener un trabajo sólido con comunidades, luego de haber trabajado de cerca con ellas cuando era asesor en el programa de titulación de predios del Distrito. Foto: Roger Urieles

Aristides Herrera a pesar que fue el último en lanzarse al ruedo por la Alcaldía, muy rápido comenzó a sumar adeptos, pero tiene como competencia directa a Juan Carlos Palacio que le lleva alguna ventaja en el accionar electoral en la ciudad.



Estos dos aspirantes tienen características similares en su discurso y comparten un mismo público objetivo, esto para los analistas es desde todo punto contraproducente porque el trabajo de uno le resta al otro y al menos que alguno decida retirarse de la contienda y adherirse a su adversario, no lograrán una votación competitiva.



La posibilidad de desmontarse no se contempla desde ningún punto de vista en la campaña de Juan Carlos Palacio, quien considera que el apoyo de empresarios como el grupo Daabon, de los Dávila, y otros más, serán determinantes para ganar las elecciones a la Alcaldía.

"Palacio tiene experiencia y trayectoria. Es quizás el de mejor perfil en el ámbito público, además antes de conocerse el nombre de Aristides se ubicaba segundo en algunos sondeos, pero habría que esperar qué pasa por lo menos durante 30 días de campaña", agregó Alberto.



Finalmente, Humberto Díaz Costa, para los conocedores de la política local, por su hoja de vida, tiene una excelente propuesta a la Alcaldía, no obstante, no tiene a su disposición ninguna maquinaria que le dé un mayor impulso, pero aún así tiene una buena aceptación entre las comunidades y no pierde la convicción de que puede dar la sorpresa estas elecciones y convertirse en el Alcalde de Santa Marta.



La carrera por la Alcaldía de Santa Marta apneas comienza, los candidatos apenas calientan motores de lo que serán dos meses que parecen pasarse en contrarreloj.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

@rogeruv