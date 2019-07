Puerto de Santa Marta le apuesta al transporte férreo

Los problemas en materia de infraestructura vial y los fenómenos naturales que afectan las carreteras del país, son las razones por las que el Puerto de Santa Marta le apuesta a la alternativa del transporte férreo.

El proyecto del Gobierno Nacional, de consolidar la ruta en tren entre Chiriguaná (Cesar) y La Dorada, en un tramo de 522 kilómetros, para conectarse después con Santa Marta, para un total de 767 kilómetros, es una apuesta a la que Domingo Chinea Barrera, presidente del Puerto de Santa Marta, avala y ve con mucho optimismo.



“En eso estamos trabajando, creo que se han hecho varios avances. La aspiración que tenemos es que este año se logre estabilizar al menos, sabemos que se está trabajando muy duro, nosotros, los transportistas, los exportadores, estamos trabajando”, expresó Domingo Chinea Barrera, presidente del Puerto.

No podemos depender solo lo que sucede con el transporte carretero, por ejemplo, con el tema de la Vía de los Llanos, depender sólo del transporte carretero, no puede asumir ese riesgo FACEBOOK

TWITTER

El dirigente aseguró que el Estado no puede arriesgarse a vivir con problemáticas tan complejas como la crisis a causa del estado de la Vía al Llano: “Está demostrado que no podemos depender solo lo que sucede con el transporte carretero, por ejemplo, con el tema de la Vía de los Llanos, depender sólo del transporte carretero, no puede asumir ese riesgo”.

Balance de productividad

Para el Presidente del Puerto de Santa Marta, el cual es de vocación agrícola, ve con buenos ojos un proyecto que de manera inicial se constituirá, para transportar carga como acero, cemento, hidrocarburos, café y contenedores.



El puerto es considerado el más seguro y eficiente de Colombia, además de tener el rótulo del más exportador, de un país que es netamente importador.



El balance emitido es que en los últimos 18 meses, hablan de la entrega de dividendos a sus socios del estado, Alcaldía de Santa Marta y Gobernación del Magdalena, superiores a los 62 mil millones de pesos entre septiembre de 2017 a marzo de 2019.

Domingo Chinea Barrera, presidente del Puerto de Santa Marta. Foto: Archivo particular

Según Chinea Barrera esta es la cifra más alta en los últimos 10 años, por lo que se aspira a septiembre de 2019, aportar más de 18 mil millones de pesos; es decir que serán un total de 82 mil millones de pesos en 24 meses, de septiembre del año 2017 a septiembre del presente año.



Por otro lado confirmó que “en todas las exportaciones e importaciones crecimos excepto el carbón que tiene una coyuntura internacional muy complicada de precios, son precios muy bajos no logramos crecer, en las demás cargas si se creció, fue el mayo año en las importaciones de gráneles sólidos, el mayor segmento de la historia del puerto en gráneles líquidos de importaciones”.



Sobre el porcentaje del crecimiento dijo que: “Estamos recibiendo buques de gráneles de cereales de importación con más de 55 mil toneladas de cereales. Según lo que hemos visto estamos creciendo en el resto de las cargas, decrecimos en el volumen total por el carbón, en el resto de las cargas, hemos tenido un crecimiento entre el 4 por ciento y 5 por ciento”.