Cruce elevado sobre el río Chinchiná, en Caldas estaría listo en marzo

Siete años después de que las administraciones que ha tenido Manizales vieran en una obra de cruce elevado la posibilidad de evitar un desabastecimiento como el ocurrido en 2011, la obra por fin podrá verse materializada.



Aguas de Manizales, espera que el cruce elevado sobre el río Chinchiná sea una realidad en este primer trimestre del año.

Con la obra, se busca recuperar la tubería de la planta Luis Prieto Gómez que destruyó la avalancha del 19 de octubre del 2011 y que dejó a Manizales sin agua durante 17 días.



La construcción no pudo empezar sino hasta mediados de 2018, pues no logró la viabilidad financiera por parte de la nación.



Al contrario, tuvo que esperar hasta contar con recursos propios. Así lo indicó Alejandro Estrada Carmona, Gerente de Aguas de Manizales.



"Se tenía un rezago tarifario, es decir, lo que se cobraba no permitía hacer obras necesarias para el sistema. El marco tarifario que se aplica desde 2016 permite tener los recursos para obras como estas".



El funcionario informó que hasta el 2015 el presupuesto anual de empresa era alrededor de 12.000 millones, mientras que el ultimo se cerró en cerramos con 40.000, con los que se ha podido invertir en obras de este tipo.



Con el cruce, que estará 14 metros por encima de la cota de inundación, las autoridades esperan garantizar que ante eventos naturales no se vuelva a presentar desabastecimiento.



"Con el agua que circula en el sector se abastecen cerca de 300 mil habitantes, cerca del 65 por ciento de la ciudad. Con eso garantizamos gran parte del suministro, pues la medida de contingencia que teníamos (dos mangueras de diámetro menor) condicionaban el flujo", agregó Estrada.



El cruce busca fundamentalmente mitigar el riesgo, que por las condiciones topográficas de Manizales y pluviosidad, es constante. Por esta razón, Jairo Alfredo López, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales celebra esta y otras inversiones recientes en la materia.



"Aguas de Manizales siempre ha tenido corresponsabilidad en materia de gestión del riesgo, por lo que en los últimos años ha hecho una inversión muy importante. De esta manera ayuda a que no se vuelvan a presentar coyunturas, garantizar el suministro y ampliar la cobertura de usuarios", expresó.



El Cruce tendrá un costo cercano a los 13.000 millones de pesos, pesa alrededor de 168 toneladas y los técnicos indican que tendrá un tiempo de recurrencia calculado de 500 años para posible inundación por fenómeno natural.



Laura Usma

Para EL TIEMPO

Manizales