Luego de tres semanas del desplome del puente El Alambrado, que unía a Quindío con Valle del Cauca, el panorama en la zona es desolador. Este sector, que era uno de los más transitados de la región, ahora parece un paraje desierto.

Los establecimientos comerciales como talleres mecánicos, estaciones de servicio, panaderías, restaurantes, hospedajes rurales y hasta las ventas informales que se ubicaban a lado y lado de la vía, desde el municipio de La Tebaida, en Quindío, hasta el puente, están cerradas.



Algunas personas se desplazan en una ruta de la empresa Rápido Quindío hasta la zona de El Alambrado. Allí descienden justo a un lado de las ruinas del puente y caminan unos metros para tomar un tipo de transporte informal que por estos días ha tomado fuerza en el sector. Se trata de unas plataformas de madera llamadas ‘brujitas’ que ruedan por las antiguas ruinas del ferrocarril.

Tras la caída del puente El Alambrado, entre #Quindío y #Valle del Cauca, decenas de personas y conductores de motocicletas se trasladan en 'brujitas' sobre el río La Vieja para evitar tomar las rutas alternas por #Alcalá y #Cartago. pic.twitter.com/QwMufN8NaX — Laura Sepúlveda (@lausephincapie) May 2, 2023

Meses atrás este medio de transporte era exclusivo para las personas que habitan en un caserío ubicado a orillas del río La Vieja y para algunos turistas; sin embargo, ahora la demanda se incrementó en un 95 por ciento.



Tanto el grupo de personas que impulsan este transporte como el número de brujitas tuvieron que aumentarse, pues decenas de personas prefieren tomar este atajo que las dos vías alternas que recomendó el Gobierno Nacional para movilizarse entre estos dos departamentos.



Según el coordinador de este transporte y guía turístico Alexánder Uribe, antes realizaban recorridos turísticos solo los fines de semana, pero con la caída del puente se presta el servicio a diario y desde muy temprano hasta la noche.



“Usamos brujitas con motor y las tradicionales- impulsadas por llantas pequeñas-; veníamos haciendo turismo por aquí, pero con la caída del puente estamos prestando esta labor para toda la gente. Se ha aumentado muchísimo el flujo de pasajeros. La gente pasa sus mercancías y sus motocicletas, que es lo que resiste el puente del ferrocarril”, dijo Uribe.

Algunos conductores y viajeros atraviesan el antiguo corredor férreo para llegar al otro extremo. Foto: Laura Sepúlveda

Y es que no solo el tiempo de desplazamiento aumentó para los conductores que transitaban este sector, sino también el costo en combustible. De ahí que los conductores prefieren pasar por este camino que incluye atravesar un viejo puente de unos 20 o 30 metros de altura sobre el río La Vieja.



Paola Ramírez es conductora de motocicleta y viajaba desde Tuluá hacia Armenia en compañía de su mamá.



“Hace ocho días también tuve que ir a Armenia, pero me fui por Caicedonia y pasé por el puente Barragán, pero el trayecto es más largo y el puente está muy peligroso. Está pegado de una pestaña; además hay que hacer fila para poder pasar por ahí. Nos demoramos tres horas y media mientras que tomando este sector de la carrilera nos demoramos solo dos horas”, relató la joven.



Añadió que las rutas alternas La Paila- Zarzal- Cartago- Pereira- Armenia y La Paila – Zarzal – Alcalá, Quimbaya – Montenegro – Armenia no son opción para muchas personas por el aumento en el costo del combustible.



“Son muy lejanas, hay muchísimo tráfico de mulas y los costos se aumentan. No me sirve viajar por ese lado. Por aquí me pareció muy seguro y las personas son muy amables. Nos ayudaron mucho con la moto”, dijo Ramírez.



El transporte cuesta 2.000 pesos por persona y 8.000 pesos por motocicleta. Unos tres o cuatro hombres suben las motocicletas a la 'brujita' y la impulsan por la línea férrea. De hecho, varias motocicletas de alta gama también están tomando esta ruta.



Antes de la caída del puente, el sector de El Alambrado era ampliamente usado para el transporte. A diario se movilizaban unas 30.000 toneladas de carga de víveres y materias primas por este tramo que hace parte del corredor vial Bogotá – Buenaventura. También se movilizaban turistas y personas que necesitaban bienes o servicios de ambos departamentos.

La falta del puente ha hecho que los residentes de la zona busquen otras alternativas.



Una adulta mayor que reside al otro lado del puente tuvo que movilizarse de urgencia en una brujita hasta Quindío, donde la esperaban bomberos, paramédicos y una ambulancia para trasladarla al hospital más cercano, en este caso el Pío X de La Tebaida.



Sus familiares subieron a la mujer y su cilindro de oxígeno a este improvisado medio de transporte para que pudiera ser atendida, ya que era más cercano acudir a un centro médico en Quindío.



Lo mismo ocurre con 66 menores que viven en el Valle del Cauca pero que estudian en la institución educativa La Popa, de La Tebaida. A diario toman estas brujitas y pasan por el puente, al que le faltan varias partes de su estructura.

El puente sigue sin demolerse



A tres semanas de la caída del puente, en el sitio permanece personal de la concesionaria de la vía, Autopistas del Café.



Debajo del puente se pueden observar partes de los tractocamiones que cayeron al vacío e incluso algunos elementos de la carga que llevaban; también, escombros, hierros retorcidos y la placa de concreto que se fragmentó sobre el río.



Aunque hay cintas de peligro y prohibido pasar, algunas personas caminan por el sector y hasta algunos candidatos han aprovechado para tomarse fotos debajo del puente y hacer transmisiones en vivo desde el punto para solicitarle al Gobierno Nacional que agilice el restablecimiento de este corredor vial.



Voceros del concesionario le informaron a este medio que el CTI de la Fiscalía ya les hizo entrega del puente, y que ya están en el proceso de estudios y diseños del puente que se instalará en el sitio.



Después de esto, se iniciarán los trámites de las licencias ambientales y se trasladará la estructura que el concesionario ya tenía lista en Girardota, Antioquia.

Debajo del puente se pueden observar partes de los tractocamiones que cayeron al vacío e incluso algunos elementos de la carga que llevaban. Foto: Laura Sepúlveda

La representante a la Cámara por el Quindío, Piedad Correal Rubiano, le pidió al nuevo ministro de Transporte, William Camargo Triana, que se le ordene a las entidades respectivas que retiren los escombros y se dé inicio lo más pronto posible a los trabajos de reposición del puente.



“La desolación es total, realmente es penoso e indignante confirmar que la gente tiene toda la razón. Los negocios están cerrados, no hay ningún restaurante abierto. Una zona vacacional en una fecha como esta, parece fantasmal, escenas que ni en pandemia se veían. Las pérdidas son multimillonarias. Se trata de una emergencia, que no es local ni regional, sino nacional, porque por allí transita más del 70 por ciento de la carga de Colombia”, dijo.



Entre tanto, el director del Comité intergremial del Quindío, Uriel Orjuela, expresó que la afectación es muy grave para los establecimientos de la región.



“Lo que más preocupante es que la solución no se ve con la rapidez que una situación de estas amerita. Remover el puente caído no es tan sencillo, pero tampoco imposible. Pedimos que nos muestren un cronograma de lo que se planea hacer allí, difícilmente se hará en cuatro meses toda la operación que han dicho; y, aunque sí es más rápido instalar un puente metálico que construir uno en concreto, no sabemos a ciencia cierta qué se hará”, dijo el ingeniero Orjuela.

