Tras cumplirse ocho días del colapso del puente El Alambrado, ubicado en límites entre Quindío y Valle del Cauca, al menos 66 estudiantes que residen en veredas aledañas a la vía no han podido recibir clases o exponen sus vidas para llegar hasta la institución educativa La Popa, del municipio de La Tebaida.



Debido a la caída del puente, los menores que viven al otro lado del puente, en el Valle del Cauca, no tienen cómo movilizarse hasta el plantel educativo ubicado en Quindío y recibir sus clases, ni mucho menos las raciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE). El rector de la institución, Iván Gonzalo Cardona, contó que son 60 estudiantes de la sede La Popa y 6 de la sede La Palmita.

"Aunque sabemos que la educación en casa no es igual que la presencial estamos buscando opciones para ellos, les enviamos talleres por algunas plataformas que puedan manejar o si prestamos libros, tabletas o computadores además de buscar estrategias con Secretaría de Educación para entregarles simcard para que tengan datos y puedan acceder a los mensajes", dijo Cardona.



Sin embargo, agregó el rector, no será fácil para los menores pues es muy difícil este tipo de educación virtual y más en un contexto rural y en comunidades humildes donde algunos padres no pueden estar pendientes. "La institución está haciendo lo humanamente posible para atenderlos".



El funcionario le contó a EL TIEMPO que algunos menores y sus familias están exponiendo sus vidas para llegar al plantel a través de un antiguo puente de la red férrea que está sobre el río La Vieja y que tiene una altura aproximada de 20 o 30 metros. Además le faltan algunas de sus partes.



"La gente que vive al otro lado del río está pasando por un puente abandonado. Hay que darle una solución a corto plazo a estas familias porque es muy peligroso para ellos. Atraviesan en unos 'carros' de tablas y balineras que les llaman brujitas, pero exponen su integridad porque hay huecos por donde se pueden caer al río y además les cobran 2.000 pesos por cada pasada", señaló.



Cardona agregó que la situación es muy triste, pues "son personas que les gusta estudiar y el plantel es su lugar de encuentro, donde tienen espacios deportivos y culturales. Llama mucho la atención el empeño que ellos le ponen, si ellos tienen que caminar lo hacen sin problema, o si no hay PAE; ellos igual vienen a la institución. Hay que buscar medidas pensando en ellos".



El rector pidió que se revise la posibilidad de adecuar este puente para paso peatonal de las comunidades de la zona de El Alambrado, que aunque viven en el Valle del Cauca, realizan diferentes tipos de labores como estudiar, trabajar, comprar o vender productos y demás en el Quindío.



"Que revisen la estructura a ver si se le puede hacer mantenimiento y arreglarlo para que sea peatonal y que no cobren por pasar porque hay que darles soluciones de manera rápida a la comunidad que no puede esperar lo que dure la construcción de un nuevo puente donde se cayó el otro", concluyó.

