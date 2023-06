La puesta en servicio de una barcaza cautiva, o ‘puente flotante’, sobre el río La Vieja, en el sector donde se desplomó el puente que comunicaba a Quindío con el Valle del Cauca, ha generado polémica en la región por cuenta de las tarifas que se están cobrando a los conductores. No obstante, el proyecto es liderado por una empresa privada que buscará recuperar la inversión.

El paso por esta embarcación tiene una tarifa de 30.000 pesos para automóviles, 40.000 para camiones pequeños y 60.000 para vehículos doble troque. Los horarios de funcionamiento son entre las 5:00 de la mañana y 10:00 de la noche.



Daniel Parra, vocero de la firma Servicio de Ferry y carga Ltda, que instaló la barcaza, comentó que fueron contactados por empresarios y autoridades de la región debido a la afectación que se estaba viviendo en la zona por la caída del puente El Alambrado.



“Hay que entender que la empresa hizo una inversión alta y fue a riesgo propio. Lógicamente ese dinero se debe recuperar y hay que tener en cuenta que en octubre se habilita el nuevo puente de El Alambrado. La idea no es ahogar a la gente sino aliviar la situación que estaban pasando, si tenemos la inversión antes, bajamos los precios”, dijo Parra.

Parra explicó que, aunque algunos conductores se han molestado con los precios, han entendido el objetivo del proyecto.



“Abrimos el pasado fin de semana por el llamado de los empresarios, pero tenemos unas vías sin terminar aún. Logramos habilitar y los turistas retornaron al Valle y al Quindío sin problemas. Algunos estaban molestos o con inconformidad, pero le explicamos y en lugar de irse incómodos nos felicitaban”, dijo.



La embarcación tiene habilitado el paso para vehículos en ambos sentidos, pero realizan un pare y siga que puede tomar varios minutos de acuerdo a la cantidad de automóviles.



Según señaló el empresario, cuenta con los permisos necesarios ante el Ministerio de Transporte. Además, esta embarcación solo estará en operación mientras se construye el nuevo puente, que estaría listo el próximo 13 de octubre, de acuerdo a lo que informó el concesionario Autopistas del Café.

Esta embarcación de 50 metros de longitud es un bote de bajo calado que puede soportar hasta 200 toneladas. “Pueden pasar 10 automóviles que pesan unas 10 toneladas, pero tenemos capacidad para 200 toneladas. Está soportada con puntales, que son estructuras metálicas en forma de lapicero, que fueron fijadas al río con una retroexcavadora. Además, tenemos una línea de vida que garantiza la estabilidad del equipo, hicimos todas las pruebas necesarias”.



Entre tanto el alcalde del municipio de La Tebaida, Quindío, Vicente Young, explicó que él fue una de las personas que buscó al empresario experto en este tipo de soluciones debido a la gran afectación que tenían las empresas de su municipio.



“Muchos me han criticado y dicen que tengo un negocio con el empresario, pero yo no pienso en eso, yo pienso en la comunidad que estaba tan afectada, era la única solución a corto plazo, mientras construyen el puente, pero no sabemos si lo van a terminar en octubre como dijeron. Los empresarios de ese sector pudieron recuperar un 30 por ciento de su operación durante este fin de semana que funcionó el planchón”, dijo Young.



El mandatario también manifestó que está próximo a vencerse el decreto que congeló las tarifas del peaje Corozal, y que está ubicado después del sector de El Alambrado.



“Esperamos que el Ministerio de Transporte extienda el decreto y mantenga congelado el peaje. No haría bien cobrarlo nuevamente cuando no hay puente y más cuando viene un privado a presentar una solución temporal. El Gobierno tiene que ayudar a brindar soluciones”.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA

