Tras el desplome del puente El Alambrado que unía a los departamentos de Quindío y Valle del Cauca, el Gobierno Nacional a través del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, planteó dos opciones para restablecer la movilidad por este sector clave en el corrector entre el centro del país y el puerto de Buenaventura.



La primera opción es la construcción de un puente militar, que se tardaría de 30 a 45 días y sería una medida provisional.



La segunda alternativa es la que entregó el concesionario encargado de la vía, Autopistas del Café, que dio a conocer que puso a disposición un nuevo puente metálico que ya se encuentra fabricado y que mide 100 metros, exactamente lo mismo que medía el puente que colapsó el pasado 12 de abril.



La estructura se encuentra en Girardota, Antioquia y permitirá rehabilitar este corredor en aproximadamente 4 meses.



Mauricio Vega Lemus, gerente de Autopistas del Café. Foto: Archivo El Tiempo

"Esta solución se ejecutará a partir de la aprobación de las respectivas entidades y la obtención de los permisos con un plazo estimado de 4 meses", dijo el gerente de Autopistas del Café, Mauricio Vega, a través de un comunicado.



El gobernador del Quindío, Roberto Jaramillo, dijo que esta es una de las opciones más viables para recuperar el corredor en el menor tiempo posible.



"Es un puente que ya está construido en Girardota, un puente nuevo que cumple las medidas, que son los 100 metros", explicó.



El mandatario de los quindianos ha dicho en varias ocasiones que, según las autoridades de transporte, la construcción de un nuevo puente podría tardar hasta por 18 meses, y varios sectores productivos de los dos departamentos ya se encuentran muy afectados a tan solo nueve días de la caída del puente.

La crisis en Quindío y Valle por la caída del puente

El tramo de El Alambrado está a cargo del concesionario Autopistas del Café y hace parte de la vía Panamericana. Por este sector pasaban a diario un promedio de 4.000 vehículos, más de 2.000 de estos de carga pesada. De hecho, durante el colapso del puente, cuatro de los cinco automotores que se encontraban en la estructura movilizaban algún tipo de carga.



Grave dimensión de la caída del puente. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

La emergencia también tiene en problema a los habitantes de las poblaciones vecinas.



Vicente Llanos, presidente de la junta de acción comunal de la vereda La Estación, ubicada al lado del puente, contó que quedaron maniatados. El hombre y su familia trabajan en la extracción de material del río La Vieja y lo movilizan hacia el Quindío o Valle, pero por ahora no podrán seguir haciéndolo.

"El material que sacamos lo vendemos en el Quindío, pero esta zona ya es del Valle, ¿ahora por dónde pasamos las volquetas que llevan el material?", cuestionó Llanos.



Los comerciantes de la zona también están afectados, uno de ellos es Nelson Agudelo, quien comercializa frutas a unos metros del tramo colapsado.



"Estamos sin saber qué hacer con la fruta que teníamos, cómo pagamos el arriendo del local, la fruta se nos está perdiendo, esto quedó peor que en la época de la pandemia, al menos en ese tiempo los conductores pasaban por aquí".



El alcalde de Caicedonia, Valle, Carlos Alberto Orozco, dijo que no presiente el mejor panorama para la economía de la región tras la falta de los dos puentes.



"Nos vamos a ver muy afectados, si llevamos seis meses luchando con el puente Barragán, no me imagino con este otro puente que se cayó".

Estudiantes arriesgan sus vidas para cruzar el río

Debido a la caída del puente, los menores que viven al otro lado del puente, en el Valle del Cauca, no tienen cómo movilizarse hasta el plantel educativo ubicado en Quindío y recibir sus clases, ni mucho menos las raciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE). El rector de la institución, Iván Gonzalo Cardona, contó que son 60 estudiantes de la sede La Popa y 6 de la sede La Palmita.



Los estudiantes están cruzando por un antiguo puente de la red férrea para ir a clases. Foto: Comunidad educativa La Popa

"Aunque sabemos que la educación en casa no es igual que la presencial estamos buscando opciones para ellos, les enviamos talleres por algunas plataformas que puedan manejar o si prestamos libros, tabletas o computadores además de buscar estrategias con Secretaría de Educación para entregarles simcard para que tengan datos y puedan acceder a los mensajes", dijo Cardona.



El funcionario le contó a EL TIEMPO que algunos menores y sus familias están exponiendo sus vidas para llegar al plantel a través de un antiguo puente de la red férrea que está sobre el río La Vieja y que tiene una altura aproximada de 20 o 30 metros. Además le faltan algunas de sus partes.



"La gente que vive al otro lado del río está pasando por un puente abandonado. Hay que darle una solución a corto plazo a estas familias porque es muy peligroso para ellos. Atraviesan en unos 'carros' de tablas y balineras que les llaman brujitas, pero exponen su integridad porque hay huecos por donde se pueden caer al río y además les cobran 2.000 pesos por cada pasada", señaló.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA