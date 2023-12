Quindío: contratista suspende reparaciones del puente Barragán por falta de recursos

Las obras de reparación de uno de los puentes que comunican a los departamentos de Quindío y Valle del Cauca, quedaron suspendidas. Así lo denunció el alcalde de Caicedonia, Valle, Carlos Alberto Orozco, y la veeduría de estos trabajos, que se iniciaron hace unos meses y que se debieron entregar el pasado 12 de diciembre.



Hicimos todas las gestiones posibles durante todo el año y hoy tengo el sinsabor de que dejaron las obras del puente. A las 10 de la noche cierran el puente y a las 5 de la mañana lo vuelven a abrir



"En la última visita con contraloría y delegados de las gobernaciones, los contratistas se comprometieron a entregar el puente totalmente habilitado las 24 horas para el 12 de diciembre, pero ahora la sorpresa cuando el contratista nos dijo que levantó toda la maquinaria debido a que la plata se acabó, por qué no previeron que se les iba a acabar la plata".



Y añadió: "Hicimos todas las gestiones posibles durante todo el año y hoy tengo el sinsabor de que dejaron las obras del puente. A las 10 de la noche cierran el puente y a las 5 de la mañana lo vuelven a abrir, pero lo grave es que están pasando vehículos con cualquier cantidad de peso. Yo como alcalde no soy responsable del puente, es de carácter departamental, si colapsa el puente, aquí la alcaldía no tiene nada qué ver, la competencia es de los dos departamentos".



Cabe recordar que este puente lleva más de un año averiado. El 28 de octubre del 2022 una creciente súbita del río Barragán causó daños estructurales en esta infraestructura.





Aunque el paso de peatones está permitido en el puente Barragán, el alcalde de Caicedonia recomienda no atravesar el puente por el riesgo que se corre. Foto: Laura Sepúlveda

Para la reparación del puente, el Instituto Nacional de Vías (Invías) suscribió el convenio interadministrativo con el Valle para ejecutar las obras de rehabilitación de la vía Uribe- Sevilla sector la Cristalina y Sevilla – Caicedonia (puente Barragán) por 3.500 millones de pesos, de los cuales Invías aportó 3.000 millones de pesos y el Valle otros 500 millones de pesos.



El puente tuvo cierre total por ocho meses y solo se permitió el paso de peatones hasta que en julio pasado se habilitó el tránsito- solamente- durante el día para vehículos que no excedieran las 17 toneladas de peso. La entrega estaba prevista para el pasado 12 de diciembre, fecha en que se restablecería totalmente la movilidad por esta zona.





Obras de reparación en el puente Barragán. Foto: Archivo particular

A través de un comunicado, Invías informó que "teniendo en cuenta el aumento del flujo de tráfico debido al colapso del puente El Alambrado y de acuerdo con los nuevos estudios presentados por la Gobernación del Valle, se determinó la necesidad de construir una nueva pila, para lo cual Invías está tramitando una adición al convenio por valor de 1.800 millones de pesos con el fin de poner al servicio sin restricción, el mencionado puente en abril de 2024".



Asimismo, la entidad precisó que hasta el momento se ha adelantado la construcción de dos pilas temporales con sus respectivos apoyos, reparación de soldaduras y renivelación del tablero, actividades que permiten paso restringido por el puente. "Los contratos de obra e interventoría están a cargo de la gobernación del Valle del Cauca. El Invías contribuye en este convenio con recursos financieros".

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA