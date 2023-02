Luego de tres meses del cierre del puente Barragán, que comunica a varias poblaciones del sur del Quindío con el norte del Valle del Cauca, no se han iniciado las obras de reparación y los habitantes de esta zona del país siguen afectados por la falta de esta vía.

La estructura del puente quedó averiada a finales de octubre del año pasado debido a una creciente súbita del río Barragán que causó daños en la construcción. Desde esa fecha hasta hoy solo se permite el paso de peatones.



En una reciente reunión entre autoridades de la región y la comunidad afectada se dio a conocer que la segunda semana de febrero se iniciarían las reparaciones.

“Nos dijeron que en febrero inician las obras, esperamos que sí se cumpla. Hasta el momento no han hecho nada para arreglar el puente, estamos entrando en desespero. La mayoría de municipios de la cordillera del Quindío se surten en Caicedonia (Valle) porque venden a unos precios más convenientes para nosotros”, dijo el habitante y líder del sector, Jairo Arismendi.



Arismendi también comentó que muchos productores agrícolas del Quindío despachan sus cosechas desde Caicedonia hacia otras zonas del país.



“El dueño de una finca carga el producto y lo lleva hasta el puente, lo baja y lo traslada por el paso peatonal en una carreta para luego volverlo a cargar en Caicedonia pero muchas veces la persona que compró las cosechas no la recibe porque les llegó en mal estado. Hemos esperado varios meses y aún no hay solución”, dijo el vocero.

En noviembre pasado, el director (e) del Instituto Nacional de Vías (Invías), Guillermo Toro Acuña, señaló que el puente requería de una inversión de 600 millones de pesos y que la entidad aportaría estos recursos.



Recientemente la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, señaló que en dos semanas se dará inicio a las obras de reforzamiento, drenaje para el manejo de las aguas y la rehabilitación de la vía.



Los recursos para estas labores fueron destinados por Invias y serán ejecutados por la Gobernación del Valle del Cauca, que incluyó este puente entre un paquete de obras que se vienen adelantando en ese departamento luego de las afectaciones registradas por la ola invernal.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA