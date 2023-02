La apertura de la frontera e inauguración del puente internacional Atanasio Girardot, que conecta a Cúcuta con Venezuela, se tradujo en oportunidades para miles de personas que no habían transitado en sus vehículos desde siete años atrás.



Desde el 1 de enero hasta el 15 de febrero, se calcula que han ingresado al país entre 220 y 250 mil carros y 50 mil motocicletas. Además, cada día cruzan la frontera unos 5 mil automóviles y, de estos, el 95 por ciento retorna a Venezuela el mismo día.



(Lea también: Se reabre el puente internacional José Antonio Páez en Arauca, después de 7 años)

La primera semana de enero fue la más transitada, cuando cerca de 40 mil vehículos ingresaron a Colombia, en busca de enseres personales, repuestos y autopartes, beneficiando al comercio formal e informal de Cúcuta.



La movilidad ha transcurrido sin ningún contratiempo gracias a la capacidad estructural del puente inaugurado.



Aunque no se exigieron documentos a los conductores durante los primeros días del año, las autoridades de ambos países extendieron la medida durante todo el mes de enero, para permitir que los propietarios de vehículos adelantaran los trámites y compras de seguros.



(Le puede interesar: Frontera con Venezuela: ¿Por qué ‘Tienditas’ ahora se llama ‘Atanasio Girardot’?)

Facebook Twitter Linkedin

Taxi cruzando la frontera entre Venezuela y Cúcuta por el puente Atanasio Girardot, antes conocido como Tienditas. Foto: Andrés Carvajal

Desde el pasado 10 de febrero todos los conductores deben presentar sus documentos (tarjeta de propiedad, SOAT, revisión técnico mecánica y licencia de conducción) para ingresar a Colombia y documentos similares son exigidos del lado venezolano.



Pilar Saavedra, quien vive en Ureña y cruza todos los días a Cúcuta, manifiesta que no ha tenido inconvenientes con las autoridades migratorias y enfatiza en que la clave ha sido tener sus documentos en regla.

A mí me cambió la vida, sobre todo porque antes no podía traer mi carro. Antes la única opción era pagar para cruzar por una trocha pero eso era riesgoso y costoso FACEBOOK

TWITTER

“A mí me cambió la vida, sobre todo porque antes no podía traer mi carro. Antes la única opción era pagar para cruzar por una trocha, pero eso era riesgoso y también costoso. Ahora lo hago con mucha facilidad, voy de la casa al trabajo muy feliz”, cuenta Pilar.



Jorge Mayid Gene Beltrán, secretario de tránsito de Cúcuta, explicó que al entrar en vigor las medidas sancionatorias, se ha registrado una reducción en el paso de vehículos hacia Cúcuta y su área metropolitana.



“Se ha desestimulado la entrada de vehículos venezolanos a Colombia. Algunos conductores aducen que el valor de estos seguros es elevado”, afirmó el secretario



(Además: Más de medio millón de personas emigraron de Colombia en 2022, ¿qué pasa?)

Facebook Twitter Linkedin

Cada día cruzan la frontera unos 5 mil automóviles y, de estos, el 95 por ciento retorna a Venezuela el mismo día. Foto: Andrés Carvajal

Estos trámites podrían variar a futuro, se espera que las aseguradoras oferten el SOAT por tres meses; o surjan otras alternativas como la creación de un documento fronterizo.



“El paso es excelente en el puente Atanasio Girardot, y no nos ha generado traumatismos de movilidad. Este puente cuenta con los carriles suficientes y las bahías en caso de ser necesaria una revisión. Lo contrario ocurriría en los demás puentes que son de un solo carril”, agregó.



El funcionario advierte que contrario a lo esperado, los carros que vienen desde Venezuela no han representado un problema de movilidad en Cúcuta.

Es un derecho que paga la empresa, la última vez pagué 12 millones de pesos, en el 2014. Ahora con la dolarización no se sabe cuánto va a costar y si lo expiden en San Cristóbal o Caracas FACEBOOK

TWITTER

“La preocupación en la movilidad en la ciudad es el número de vehículos matriculados en el Área metropolitana de Cúcuta. Las cifras indican que al mes son registradas alrededor de 3 mil motocicletas y 100 vehículos. Es un crecimiento acelerado del parque automotor”, afirma Gene Beltrán.



Hasta la fecha, el puente Atanasio Girardot congrega la mayor parte del tránsito de vehículos de carga pesada, transporte público y particulares. Mientras que en los otros tres pasos fronterizos se ha priorizado el paso peatonal y de carga.



Marco Tulio Escalante, gerente de la empresa de transporte público Corta Distancia, explicó que hasta la fecha las autoridades venezolanas no han facilitado la entrega de un documento que permita el tránsito de buses y busetas de hasta 19 o más pasajeros.



“Es un derecho que paga la empresa, la última vez pagué 12 millones de pesos, en el 2014. Ahora con la dolarización no se sabe cuánto va a costar y si lo expiden en San Cristóbal o Caracas. Sin ese formulario no podemos ingresar a Venezuela”, señaló el gerente.



(Lea también: Autoridades venezolanas incautan 150 kilos de cocaína en frontera con Colombia)

Facebook Twitter Linkedin

Taxi es requisado antes de pasar por el puente Atanasio Girardot. Foto: Andrés Carvajal

Mientras se resuelve este problema, los conductores de buses cubren la ruta primaria desde la terminal de transporte hasta los puentes ubicados en La Parada y el barrio El Escobal.



“La economía en la frontera y los ingresos de los conductores ha mejorado, no como en las mejores épocas, pero sí es un balance positivo que nos hace olvidar los años en que no alcanzaba ni para cargar combustible”, agregó Escalante.



La reapertura y el restablecimiento de relaciones diplomáticas ha impactado de manera positiva la economía cucuteña, especialmente a los sectores de turismo, calzado, textil y de autopartes.



Así lo explica la líder Margarita Rojas, quien señala un crecimiento del 42 por ciento en la venta de zapatos y ropa en los principales locales comerciales del centro de Cúcuta. Los sábados son los días de mayor afluencia de compradores.



“Coincidimos en que las ventas han aumentado en comparación con los dos años anteriores. La meta es continuar esa curva positiva e incentivar a los pequeños y medianos empresarios para que se asocien e inicien exportaciones a Venezuela”, señaló Rojas.

Las estaciones de servicio también registran un aumento en la venta de combustible, y algunas han tenido que aceptar pagos en dólares. El elevado flujo de vehículos no ha generado escasez de gasolina en la ciudad.



Asimismo, el aeropuerto Camilo Daza destacó un aumento del 55 por ciento en el número de pasajeros. En total, movilizó 163.805 personas frente a los 105.477 de enero de 2022.

El aeropuerto ha sido clave para la reactivación del turismo y del comercio entre los dos países tras la apertura de la frontera hace un mes FACEBOOK

TWITTER

“El aeropuerto ha sido clave para la reactivación del turismo y del comercio entre los dos países tras la apertura de la frontera hace un mes”, dijo William Camargo, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).



Los más favorecidos con la reapertura han sido los taxistas, en especial los transportadores venezolanos, quienes cruzan a diario para llevar pasajeros hasta distintas zonas de Cúcuta. Sin embargo, algunos han denunciado estafas al momento de comprar el SOAT.



“Hay compañeros que han caído en las manos de estafadores que ofrecen un seguro que aunque parece legal, resulta ser falso. No es justo que pase esto porque estamos haciendo un esfuerzo enorme para estar al día con todos los requisitos que exige Colombia”, afirmó el transportador Juan Carlos Medina.



(De su interés: ¡Atención! Paro de taxistas: estos serán los puntos de concentración en el país)

Facebook Twitter Linkedin

La movilidad ha transcurrido sin ningún contratiempo gracias a la capacidad estructural del puente inaugurado. Foto: Andrés Carvajal

Por su parte, el gremio amarillo en Cúcuta, afirma no tener garantías para circular hacia Venezuela, debido a presuntas amenazas de grupos armados que operan en la frontera, y extorsiones de funcionarios.



El gobernador del Táchira, Freddy Bernal, ha reiterado poner fin al ‘matraqueo’ (extorsiones o sobornos por parte de funcionarios) mediante sanciones a los uniformados corruptos que intenten extorsionar a los viajeros. La orden es intensificar la seguridad en los pasos legales y las trochas.

Desplegamos un operativo especial de seguridad permanente en frontera, con la participación de 80 funcionarios que harán patrullaje en las zonas urbanas, comerciales e industriales FACEBOOK

TWITTER

“Hemos desplegado un operativo especial de seguridad permanente en frontera, especialmente en los pasos irregulares, con la participación de 80 funcionarios que harán patrullaje en las zonas urbanas, comerciales e industriales”, declaró el gobernador.



La Guardia Nacional Bolivariana capturó en enero a tres hombres que intentaban llevar droga en un vehículo desde Colombia. El alucinógeno iba a ser distribuido bajo la modalidad de microtráfico.



Lo propio han hecho las autoridades en Colombia, a través de la Policía Nacional, para garantizar la seguridad en la zona de frontera. El pasado 6 de febrero mediante un operativo fueron capturados cuatro integrantes del ‘Tren de Aragua’.



“Tras una investigación se estableció que estas cuatro personas pertenecían a este grupo delincuencial, responsable del cobro de extorsiones al gremio de comerciantes y la comunidad, además de realizar homicidios selectivos en la zona de frontera”, señaló la Policía.



Asimismo, el secretario de Tránsito de Cúcuta señaló que el paso de vehículos por los pasos irregulares ha disminuido e invitó a los conductores que vienen desde Venezuela a cumplir con todos los documentos de ley mientras se definen nuevos mecanismos para el tránsito en la frontera.



“En la medida en que están habilitados los puentes, se ha desestimulado el paso de vehículos por trochas. Los puentes brindan un acceso rápido, que no dura más de dos o tres minutos”, dijo el funcionario.



De acuerdo con el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en el área metropolitana de Cúcuta, hay cerca de 500 mil vehículos matriculados.



Las autoridades evalúan cambios en la medida de pico y placa para mejorar la movilidad.

ANDRÉS CARVAJAL

Para EL TIEMPO

CÚCUTA