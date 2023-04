Tras el desplome del puente El Alambrado, que unía a los departamentos de Quindío y Valle del Cauca, las autoridades de tránsito dispusieron dos vías alternas para que los conductores que se movilizaban por esta zona del país lograran llegar a sus destinos.



Por la vía La Paila- Zarzal - Cartago – Pereira – Calarcá se desvió el tráfico pesado mientras que a los vehículos de tráfico liviano se les recomendó tomar el corredor vial por los municipios de Zarzal – Obando – Quimbaya- Alcalá –Cartago.

No obstante, esta última está siendo usada por cientos de vehículos de carga, pero lo que más preocupa es que el puente Piedras de Moler, ubicado en límites entre Quimbaya y Alcalá, no tiene capacidad para el peso de los tractocamiones y solo tiene paso para un solo vehículo.



Aunque el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, dijo que se tendrían agentes de tránsito controlando los vehículos que ingresaran por allí, los conductores reportan el paso continuo de tractomulas por la zona. “Vamos a tener operativos allí con policía y ejército para que ningún vehículo de carga pesada pase por allí porque podrían colapsar los puentes que tenemos ahí”, afirmó Jaramillo.



Un conductor que pasaba por el puente dijo que “no hay un solo policía dirigiendo esto. Los policías son unos muchachos con unas banderitas pidiendo plata. Llevo una hora viendo pasar camiones por el puente en Piedras de Moler, ojalá no se vaya a caer con nosotros aquí encaramados”, señaló.



Entre tanto el secretario de Infraestructura del Quindío, Héctor David Guzmán, señaló que el puente Piedras de Moler no puede ser transitado por tractocamiones.



“El puente no está en condiciones de recibir tráfico pesado, hay que hacer una restricción, el tráfico pesado debe ir hasta Pereira, no se puede ir por la vía Quimbaya – Alcalá, solamente está habilitado para vehículos livianos y motocicletas. Nuestra única salida para conectar a Buenaventura con Bogotá es por Risaralda y la vía Chagualá – Calarcá para subir a La Línea”, dijo Guzmán.