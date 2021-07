Pueblos fantasma de Colombia y sus misteriosos orígenes

La geografía colombiana es tan variada que parece adaptarse a todos los gustos. Así como existen destinos para quienes les gusta la playa, la selva o el calor, también los hay para los amantes del terror.

Estos son algunos de los pueblos que han sido denominados como ‘fantasmas’ por sus historias macabras, desolación o las tragedias que han acontecido sobre sus suelos.



La Siberia, Cundinamarca

Por muchos años, La Siberia ha sido el sitio predilecto para los amantes de lo paranormal en la capital y sus alrededores, pues está ubicado en la vía a La Calera.



Este mismo diario documentó la historia de su decadencia. En 1998, las operaciones de una fábrica de cemento fueron afectadas por la recesión económica y Cemex, la empresa madre de dicho lugar, se vio obligada a clausurarla.



Una vez los motores se apagaron, el resto del municipio cesó sus actividades y, con el paso del tiempo, la vida productiva se terminó.



En la actualidad solo quedan los restos de lo que alguna vez fue una ciudadela.

En la vía La Calera-Chingaza, en medio de un paisaje rodeado por las montañas y el frío de Cundinamarca, se encuentra La Siberia, un pueblo fantasma que con los años se ha convertido en un centro de visitas para los amantes del terror, las experiencias aterradoras y la adrenalina pic.twitter.com/nissMBzzBQ — Glamping Tymon (@FincaTymon) November 1, 2018

Pamplona, Norte de Santander

Pamplona no es un pueblo fantasma en su totalidad. De hecho, es conocida como la 'ciudad universitaria' de Norte de Santander.



Sin embargo, por sus calles coloniales hay historias de espíritus y muchos creen que allí deambulan fantasmas.

Esta es la vista de la famosa casa embrujada. Foto: EL TIEMPO

En las cercanías de la Plazuela Almeyda, sector de comercios y discotecas, hay una casa antigua en ruinas conocida como la casa embrujada.



La edificación ha captado la atención de personas curiosas y, de hecho, cuando no existía la pandemia, los jóvenes solían reunirse allí para hacer fiestas de Halloween.



Como se dice popularmente: ‘buscaban los que no se les había perdido’.



En alguna ocasión rondó por las redes sociales una foto en la que se divisaba la silueta de un supuesto fantasma tras una de las ventanas.



Jordán del Sube, Santander

EL TIEMPO envió a una periodista, en 2017, a recorrer las calles de este pueblo. Lo que ella pudo evidenciar fue la escasez de almacenes, restaurantes y lugares de estadía. No había ni siquiera cementerio.



Y no era para menos dado que, en ese momento, Jordán del Sube contaba con apenas 1.047 habitantes y tan solo el 5 por ciento vivía en la cabecera municipal.

La enviada confirmó que no había vehículos públicos con destino a Jordán del Sube, por lo que solo se podía llegar en carro particular.



El lugar se ha ganado la categoría de pueblo fantasma por todas esas razones, aunque la habitante Judith Mantilla afirmó: “Aquí no asustan. Uno sale a cualquier hora de la noche y es igual que a plena luz del mediodía, demasiado tranquilo”.



Como datos curiosos, fue el primer municipio creado mediante una ley de la república y contó con el primer peaje a nivel nacional, cuya construcción se remonta a 1864.

La Jagua, Huila

Este corregimiento, ubicado en el Huila, es conocido por dos cosas: por las artesanías en fique y por las historias acerca de las brujas que, aparentemente, habitan en el lugar.



José Sánchez, quien durante muchos años fue el campanero de la iglesia, habló con EL TIEMPO hace varios años y contó: “La Jagua está inundada de brujas voladoras chismosas que pasan la noche en las cumbreras de las casas”.



Según él, son “espíritus inofensivos” que huyeron de Europa para evitar ser quemadas en las hogueras y, desde entonces, habitan en esa región de Colombia.

La Jagua hermoso y enigmático, tierra de brujas y hechiceras, cuentan las que caminan por los tejados.

En el centro del Huila, a la orilla del Magdalena pic.twitter.com/uNAsZA9IZy — T H E O (@opitalandia11) March 5, 2018

Así como don José las ha escuchado, muchas personas afirman haberlo hecho e, incluso, aseguran que las han visto.



Dentro de las historias compiladas por este diario está la de José Luis Téllez, quien contó que se topó con una de frente y lo dejó paralizado.



De acuerdo con su relato, la mujer iba de negro y volaba sobre una escoba que desprendía llamas.



“La bruja me chupó mientras dormía, pero yo no sentí absolutamente nada”, recordó Téllez.



Armero, Tolima

Colombia fue testigo de uno de los hechos más dolorosos en su historia reciente: el 13 de noviembre de 1985, la erupción del volcán Nevado del Ruiz ocasionó una avalancha que se llevó consigo al municipio de Armero.



Desde entonces, el lugar quedó desolado y fue declarado campo santo debido a la cantidad de personas que perdieron la vida allí.



La pequeña Omayra Sánchez fue quien se convirtió en la cara de la tragedia. Ella sobrevivió a la avalancha, sin embargo, por las dificultades para rescatarla murió en la zona.



En la actualidad, el lugar donde se desvaneció su cuerpo es un mausoleo y las personas llevan ofrendas en su honor.

Con gran fervor cientos de personas llegan cada año hasta la tumba de Omayra Sánchez ícono de la tragedia #Armero #Tolima #memoria pic.twitter.com/JE38nVYjaB — Andrés Forero (@AndresforeroH) November 14, 2016

La experta en terapia alternativa Ayda Luz Valencia, conocida por su participación en el programa paranormal ‘Ellos están aquí’ (2016), acudió al sitio y documentó la experiencia en su canal de YouTube.



Estando allí dijo que experimentó unas sensaciones singulares. “Tengo mucha opresión en el pecho, mucha sensación de angustia. Realmente está bastante fuerte la energía del lugar”.

El 13 de noviembre de 1985, Armero, un pueblo en el departamento del Tolima, desaparecería del mapa producto de la avalancha causada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Treinta y tres años después, con @carlosjosecelis, hicimos estas tomas de los restos de aquella noche. pic.twitter.com/xD7FTwVlso — Juan David Contreras (@juandacontreras) November 13, 2018

