Los habitantes de los pueblos de Sucre tienen que recurrir a recoger agua de los jagüeyes porque en pleno siglo XXI no cuentan con un adecuado servicio de acueducto.



Las escenas de personas buscando un poco de agua a lomo de burros, o caminando varios kilómetros para conseguir el preciado líquido, y las pimpinas de agua en fila india esperando el suministro de un carrotanque son frecuentes en los pueblos de la región.



Son habitantes de los Montes de María y región Sabana especialmente, donde la falta de un sistema adecuado de acueducto es evidente en veredas, corregimientos y los mismos municipios.

Con acuífero y sin agua

SUFRIENDO POR FALTA

DE AGUA POTABLE



La escena se registra en varios pueblos de Sucre, dónde el servicio de agua potable es pésimo y sus habitantes salen a los jagūeyes y en otras ocasiones hacen filas esperando que un carrotanque les suministre una caneca.

La gran paradoja de los pueblos se presenta en el corregimiento Brisas del Mar, en la zona rural del municipio de Morroa (Sucre), donde la brisa fresca llega desde la Sierra Flor en Sincelejo y el Golfo de Morrosquillo, lugar donde además está el acuífero de donde se surten de agua potable a varios municipios.



En esta zona de Morroa se ubican los pozos que suministran agua a Sincelejo y Corozal, pero sin embargo el sufrimiento es para sus habitantes es grande.



Damaris Álvarez es una líder de este corregimiento, donde las protestas son continuas por la falta de agua. Dice que se han quedado esperando que la promesa de un acueducto se convierta en una realidad y hasta el momento nada.



“No sabemos qué sucede, tenemos el agua aquí mismo, pero no llega a nuestras casas. Creo que no quieren suministrarla”, dice.



Señala que mientras en Sincelejo y Corozal las calles son lavadas con el agua que sacan de sus pozos, las familias de Brisas del Mar sufren.

En Toluviejo

Con carrotanques abastecen de agua a los habitantes. Foto: Archivo particular

La situación es peor en los corregimientos de Toluviejo en los Montes de María, donde sus habitantes llevan esperando una solución desde hace más de 20 años.



Caracol, Las Piedras, Varsovia y Palmira, son los corregimientos que más padecen por la falta de agua potable.



Sus líderes afirman que un acueducto que operó durante varios años, ahora no funciona al parecer porque la tubería de 300 metros se encuentra obstruida y hasta el momento la solución no llega.



Cuenta Ismael Verbel, líder del corregimiento que la comunidad gasta mucho dinero con la compra de las pimpinas de agua, la cual pagan a 700 y 800 pesos.



Agua no es apta para el consumo humano,

pero tienen que utilizarla

Sin agua en varias poblaciones. Foto: Roger Urieles

La mayoría de las ocasiones los pobladores se surten de agua de los pozos ubicados casi a un kilómetro de distancia y de dos arroyos que borden a las poblaciones.



Cuentan que es agua no apta para el consumo humano, pero a pesar de esta situación tienen que utilizarla.



En esta región siguen esperando a que la administración de turno les lleve una solución y hasta el momento no se ha hecho realidad.



En las zonas indígenas de San Antonio de Palmito y Sampués el drama de sus comunidades es similar, porque les toca recoger el agua de los jagüeyes.



Otros corregimientos de estos municipios padecen mucho en esta época, donde el verano arrecia con toda su fuerza sobre la región Sabana.



Desde el municipio de Sincé se informó que al menos 300 reses han muerto en las fincas por la falta de agua.



Mientras en los Montes de María y la región Sabana las comunidades no tienen agua suficiente, en La Mojana y El San Jorge luchan con la ruptura de cara de gato, lugar por donde ingresa el río Cauca y que en cerca de dos años ha dejado más de 120 mil damnificados.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo