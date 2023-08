Habitantes del cabildo indígena La Unión El Floral y las veredas La Mena, La Floresta y San José, en jurisdicción de Toluviejo (Sucre), se tomaron la vía hacia la zona turística en el Golfo de Morrosquillo impidiendo el paso de vehículos además hacia Cartagena en Bolívar y Sincelejo.



La doble calzada que lleva hacia los dos departamentos está bloqueada y las comunidades exigen mejores atenciones a sus necesidades por parte de los mandatarios locales.



La problemática

De acuerdo con Edwin Ayala, capitán del resguardo indígena La Unión Floral tienen toda una vida luchando con las necesidades de los pueblos que conforman su entorno, con más de dos mil personas, pero que en los más recientes cuatro años la situación se agudizó por la falta total de atención.



“Uno de los mayores problemas es el suministro de agua potable hacia nuestros pueblos. Anteriormente se consumía el agua que venía de un jagüey, no era apta, pero la comunidad la utilizaba, ahora solamente recibimos un carrotanque cada 15 días, lo que no alcanza para abastecernos”, dijo.



Explicó que en el llamado pozo ‘La China’ se instaló una tubería y con una motobomba llevaban el agua hacia las viviendas, pero el crecimiento de los arroyos en la zona y los trabajos que adelantó Invías dañaron las conexiones.



“En esta administración se destinó un presupuesto de 500 millones de pesos, de los cuales 400 serían para saneamiento básico en Toluviejo y 100 millones para solucionar el paso del agua, pero hasta el momento no se sabe para dónde cogieron esos recursos”, afirmó.



Señaló que sobre ese tema hay una investigación en la Procuraduría General de la Nación.

$300 millones en una fiesta

La administración del municipio de Toluviejo se habría gastado 300 millones de pesos en la organización de la fiesta de la Virgen del Carmen, dineros que al parecer la alcaldesa recogió entre empresas amigas, afirmó el capitán indígena Edwin Ayala.



“La alcaldesa siempre dice que no hay plata para solucionar nuestros problemas, pero reunió a todas las empresas de la región para pedirles dinero y hacer la fiesta”, aseguró.



Dijo que mientras tanto los pueblos de su jurisdicción padecen con tantas necesidades.

Proyecto de gallinas y estufas

La comunidad que protesta reclama también el proyecto de gallinas ponedoras que al parecer se ejecutaría por un valor aproximado a los 5.000 millones de pesos y a través del mismo se entregarían 100 aves de corral a cada familia, alimentos, la construcción de galpones y un lugar encerrado en mallas para las gallinas.



“Tampoco sabemos para dónde cogió ese dinero y ahora la misma alcaldesa, al parecer está diciendo que la contratista se iría a la cárcel”, precisó.



Informó que se incluye el proyecto de construcción de letrinas y la entrega de 145 estufas que funcionarían con leña, porque en las comunidades no hay gas natural.

“Este es otro problema. Durante años hemos luchado para la instalación del gas natural, pero hasta el momento no se ha podido conseguir. Las estufas tampoco fueron entregadas”, dijo.

Alumbrado público

Cuenta además que en los corregimientos y las veredas que hacen parte del Cabildo, el sistema de alumbrado público es grave, al punto que les toca a los habitantes de estos pueblos pagar a particulares para arreglar las luminarias.



“No les hacen mantenimiento a las pantallas y tenemos que pagarles cuando se dañan. Las calles permanecen oscuras, lo que se convierte en un peligro para todos”, señaló.



Por lo pronto la protesta con el bloque sobre la Variante a Tolú continúa y se instaló una mesa de concertación, pero hasta el momento no hay acuerdo sobre los temas en discusión.



Tratamos de comunicarnos por la alcaldesa de Toluviejo, Martha Tous, pero no obtuvimos respuesta.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo