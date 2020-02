Pueblo Rico, el municipio con más pobreza de Risaralda

Tras el desafortunado anuncio de Susana Correa, directora del Departamento de Prosperidad Para Todos (DPS) sobre la grave situación que atraviesa Pueblo Rico, como el municipio más pobre de Risaralda, el alcalde, Leonardo Siágama, convocó este jueves un consejo de gobierno para enfrentar la situación.

“Un poco más de un mes de ser alcalde de Pueblo Rico y me encontré con la sorpresa de que el municipio tiene un nivel muy alto, del 70,5 por ciento de pobreza desde el 2018 hasta la actualidad”, señaló Siágama.



El mandatario de este municipio aseveró que este municipio, ubicado en el noroccidente de Risaralda, tiene muchos problemas sociales que demandan una pronta atención.



Edinson Tolosa, de 20 años, mencionó que “Pueblo Rico vive del campo, pero no es suficiente, yo quiero estudiar en la universidad y hay veces uno ve que llegar a la ciudad es complicado porque sale costoso y no tengo el dinero”. El transporte a la vereda Villa Claret, donde vive Edinson, solo pasa una vez al día y cuesta alrededor de 12.000 pesos, lo cual dificulta sus planes de salida.



Así las cosas, el alcalde, quien se encontraba en Bogotá para visibilizar esta situación con el Gobierno Nacional, consiguió importantes ayudas con el Departamento para La Prosperidad Social, bajo la dirección de Susana Correa, que se ejecutarán este año, entre ellas, 100 mejoramientos de vivienda de hasta $ 17 millones cada uno, pavimentación de 400 metros de vía en la cabecera municipal y aprobación para la construcción de la plaza de mercado.



Diego Román, habitante de Pueblo Rico, enfatizó que “no podemos comparar la forma de producción tradicional, con la de un campesino indígena. Solo hay una vía terciaria, de resto son literalmente caminos de herradura, hay gente que camina hasta cinco horas para poder abordar la chiva. Así que, ojalá las cosas mejoren, las vías, la educación y se hagan programas para familias productoras”.



Para esta población de alrededor de 11.436 habitantes, la funcionaria Correa, recalcó: “precisamente con ese indicador de pobreza municipal, que es uno de los más altos con el 70 por ciento, queremos estar muy presentes allá, en Pueblo Rico, por eso se destinaron varios proyectos para iniciar este año”.



Además de 500 cupos en el programa de Inclusión productiva - Iraca, para familias indígenas y afros, 236 beneficiarios en condición de desplazamiento, en el programa ‘Familias en su tierra’ y todos los jóvenes entre los 16 y 24 años que se encuentren estudiando en el Sena o en la universidad pública, serán incluidos en el programa Jóvenes en Acción y obtendrán entre otros beneficios, apoyo para alimentación y transporte.



Jazmín Terranova, otra habitante dijo: “Yo nací en el campo y me crié para trabajar en él. Si llegan ayudas, pues bien recibidas. Porque no sé trabajar en otra cosa… ya uno con más de 30 años sembrando la tierra, es muy duro cambiar”.



Por esto, antes del 31 de mayo de este año deberán estar aprobados en concejos municipales y asambleas departamentales los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) para que los nuevos alcaldes y gobernadores inicien su ejecución.



Cabe señalar que en este municipio la economía se fundamenta en el comercio de la caña panelera, el plátano, la ganadería y el café.



Prosperidad Social expone la importancia de incluir la línea estratégica en superación de la pobreza a los municipios: Mistrató, Quinchía y Santuario, donde salen mal evaluados por municipios adscritos a Risaralda.



Caso contrario ocurre en Dosquebradas, Pereira y La Virginia, los que tienen menos pobreza en la región.

NATALIA CHAVERRÍA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

PEREIRA

En Twitter: @Natacha_8