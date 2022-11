Tenerife y sus corregimientos, son otras de las localidades del departamento de Magdalena con mayores afectaciones por el invierno durante este año 2022.



El alcalde, Andrés del Portillo que incluso se ha trasladado personalmente a Bogotá en busca de que se destinen ayudas hacia Tenerife, manifestó que se ha quedado sin alternativas para atender a su comunidad que en las últimas horas sufrió una nueva emergencia.

La nueva situación se registra en el corregimiento de San Luis, donde se presentó un fuerte aguacero que se prolongó varias horas y ocasionaron la ruptura de cuatro alcantarillas que terminaron desbordadas y emanando aguas servidas que se mezclaron con el agua de la ciénaga que también se salió de su cauce.



Ahora las calles, patios e interiores de las casas permanecen inundados y los habitantes desesperados y sin poder dormir.



El alcalde y su equipo técnico se trasladaron hasta la zona afectada y con una motobomba intentan evacuar las aguas; sin embargo por la magnitud de la inundación esta acción es insuficiente.



“Se necesitan más turbinas y gasolina. También ayudas alimentarias para los damnificados. Estamos al frente de esta crisis, pero nos hemos quedado sin recursos para asistir adecuadamente y plantear soluciones”, dijo el mandatario.



Roxana Barreto, habitante de San Luis, asegura que los olores que se respiran por todos lados son insoportables. Así mismo, a niños y adultos no les queda otra opción que permanecer con las piernas metidas en estas aguas que están contaminadas.



“Ya hay niños enfermos con brotes en la piel y gripas. Si no se evacua esta agua en el menor tiempo posible, se desatarán muchas más enfermedades y la vida de todos los habitantes estará en peligro”, indicó Barreto.



La comunidad de este corregimiento de Tenerife, hace un llamado urgente al gobierno municipal y departamental para que apoye en la solución de esta emergencia invernal y sanitaria que se desató por las lluvias.



“También somos Colombia y aquí vive una amplia población que necesita la atención urgente de las autoridades. Estamos sin comida, sin poder trabajar y hemos perdido muchas cosas en la casa”, sostuvo la mujer.



En el municipio de Tenerife hay 4996 familias damnificadas, de las cuales 2900 personas son de San Luis.

Transporte fluvial gratis en zonas incomunicadas



Debido a que las vías de acceso permanecen intransitables, la administración municipal habilitó transporte fluvial gratuito para los habitantes del Real del Obispo y Santa Inés.



Lo anterior hace parte del plan de acción que acompaña el decreto de calamidad pública que se expidió por los estragos causados por las lluvias.



Además de llevarles ayudas humanitarias a la población se dispuso de un servicio de johnson grátis para pasajeros, de lunes a sábado en los horarios de 7:00 am a 1:00 p.m.



Con esta medida se busca que las personas puedan dirigirse a sus trabajos, sacar e ingresar productos y medicamentos, y de esta manera se reduzca el impacto negativo que les está generando el invierno.

