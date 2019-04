Publicista confesó que asesinó a su exesposa en Neiva

El publicista Édgar Alexander Calderón Algarra confesó, en juicio oral del Palacio de Justicia de Neiva (Huila), que con sus manos mató a su exesposa Gina Paola Manrique, una próspera y reconocida empresaria de bicicletas eléctricas.



El asesinato de la mujer de 38 años sucedió en las horas de la madrugada del 18 de noviembre de 2017, en el interior de su vivienda del barrio El Cedral, en Neiva. Unos 15 días después, Calderón Algarra fue capturado en Bogotá como sospechoso y la Fiscalía le imputó cargos por feminicidio agravado.

Luego de largos meses de investigaciones se concluyó que, tras golpearla fuertemente en rostro, cabeza y otras partes del cuerpo, Calderón le quitó la vida a su expareja asfixiándola y luego acomodó el cuerpo colgándolo de una soga para hacer creer que era un suicidio.

Las investigaciones determinaron que el publicista y profesional en mercadeo la atacó esa noche en una escena de celos, cuando ella le dijo que no viviría más a su lado. Eso fue lo que él confesó esta semana en la audiencia de juicio oral ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva con Funciones de Conocimiento.



"Me dijo: ‘tengo novio, y la idea es vivir con él’", confesó Calderón Algarra en la audiencia de este caso que completó más de un año de investigaciones.



Lo que llama la atención es que, horas antes del asesinato, la pareja departió en la casa con sus dos hijos y tras organizar el cuarto de los pequeños salieron a cenar.



El compró aguardiente y cervezas para dialogar, pero la empresaria tomó la decisión

de salir de la casa con amigos.



“Empecé a escuchar música y a tomar cerveza, me dijo que se iba a la calle”, narró Calderón, quien agregó que se quedó en la casa tomando y escuchando música.



Cuando ella volvió en la madrugada le preguntó dónde estaba y le contestó que en la calle por lo que insistió en preguntarle qué pasaba con la relación. "Me contestó que tenía novio", indicó el procesado.



Calderón contó que el día de los hechos salió al patio de la casa, donde tomó una soga para hacer creer que la muerte se trataba de un suicidio. Así mismo, se conoció que para encubrir el crimen, el hombre envió mensajes de WhatsApp desde el celular de ella y los contestaba en el suyo.



En la audiencia, Calderón aseguró que luego del homicidio salió a la calle a tomar cerveza y, al regresar a las seis de la mañana, llamó a la señora que les cuidaba a los hijos para decirle que su expareja fue hallada muerta.



En medio de la confesión, el hombre le pidió perdón a la familia. "Nada justifica lo que hice, le pido a Dios perdón, a mis hijos porque son los que más están sufriendo, perdón a la mamá, al papá y a sus hermanos”, puntualizó.



NEIVA