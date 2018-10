El dosier contra turista 'gringo' capturado por explotación sexual

Un video y las múltiples entradas del ciudadano estadounidense Michael Edward Fenale a Colombia hacen parte de las pruebas reina de la Fiscalía contra este hombre, el primer extranjero capturado con circular azul de Interpol por explotación sexual en Cartagena.



Según fuentes del ente investigador, ante un juez de conocimiento serán presentadas las imágenes donde se observaría la hombre salir con una menor de un hotel ubicado en la calle de la Moneda, en el centro de la ciudad.

“Tenemos el registro claro del momento en que el hombre, presumiblemente sabiendo que comete un delito, envía adelante a la joven para pasar desapercibido, pero él camina detrás de ella”, señalaron agentes del CTI a este diario.



Una vez en la calle, entre los peatones que en una noche cartagenera pasean por el Centro Histórico, Fenale alcanza a la niña y juntos se van dialogando.



Michael Edward Fanale también fue captado por cámaras de seguridad en la Torre del Reloj de Cartagena negociando los servicios sexuales de la menor de edad, que era explotada por una red criminal que la vendía al mejor postor.



El hotel donde este y varios extranjeros cometían sus ilícitos, con la complicidad de las administraciones, fue incautado con fines de extinción de dominio, así como otro hostal residencia, el cual ya había sido sellado en un primer operativo pero los dueños le cambiaron el nombre y seguía operando.



El norteamericano, de 49 años y oriundo de Mooresville, Carolina del Norte, tiene varias entradas al país, siempre con destino a Bogotá, Medellín y Cartagena, a donde presuntamente llegaría siempre en busca de menores de edad.

La pena que enfrenta es de entre 24 y 25 años; con el agravante de llevarse a cabo en viajes de turismo. Así la pena de cárcel podría ser de hasta 37 años y medio FACEBOOK

TWITTER

Michael Edward Fanale se convirtió en el primer extranjero solicitado en extradición por las autoridades colombianas y con circular azul de la Interpol por cargos de explotación sexual con menor.



“Habíamos solicitado en extradición a cuatro ciudadanos extranjeros: dos estadounidenses, un ciudadano alemán y un argentino, a quienes por procesos judiciales les advertimos que habían cometido actos de accesos sexuales con menores de edad y se solicitaron circulares azules a la Interpol con el objeto de capturarlos”, había dicho el fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, sobre el caso.



Fanale había ingresado al país por el Aeropuerto de Rionegro (Antioquia), donde de inmediato se prendieron las alarmas de las autoridades.



Más tarde tomó un vuelo con rumbo a Cartagena, donde fue capturado.

Extranjeros requeridos por explotación sexual de menores en Colombia. Foto: Interpol

“Establecimos que turistas vienen a Cartagena en busca de servicios sexuales con menores, lo cual constituye un delito. En el mes de septiembre anunciamos al país y a los turistas que esa actividad constituye un delito que se sanciona gravemente en Colombia”, dijo el Fiscal General. El alemán Daniel Dominique Thomas, al argentino Gabriel Franco Marcos, el israelí Assi Moosh Ben Mush, y al estadounidense Griffin Terrance Wayne, también están en la lista de requeridos por la justicia colombiana.



En las últimas semanas fue capturado un turista colombiano, quien fue imputado por violación del artículo 217 del código penal que expone los delitos de explotación sexual comercial con menor de edad.

Michael Edward Fanale fue presentado ante un juez de control de garantías que lo envió a la cárcel, desde donde enfrentará todo el proceso por explotación sexual de menores e inducción a la prostitución.



Dentro de la misma operación Vesta, el fin de semana anterior, la Fiscalía ratificó la recaptura del ciudadano israelí Liad Tsukrel, vinculado a una red de explotación sexual que operaba desde la temible Casa Benjamín. El hombre había quedado en libertad durante las audiencias preliminares con el argumento de que no hablaba español y no entendía los delitos que se le imputaban. No obstante, la Fiscalía demostró que sí habla y entiende el idioma.



John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas