¿Es usted adicto al trabajo? Pruébese con este test

En el mundo cada día hay más atención a nuevas adicciones y se está empezando a investigar a las personas que se caracterizan por una necesidad excesiva e incontrolable de trabajar de manera contante.

Este comportamiento de adicción al trabajo se conoce como workaholics o trabajólicos.



Para Mónica Isabel Tabares, experta del Colegio Colombiano de Psicólogos, la adicción al trabajo es un término que recientemente se empezó a investigar y se podría padecer cuando el trabajador tiene una necesidad excesiva e incontrolable de trabajar incesantemente, lo que afecta la salud, la felicidad y las relaciones de la persona.



“No hay una separación del espacio extralaboral, viajan las condiciones parias del trabajo a los entornos extralaborales y la condición se vuelve placentera; es decir, se disfruta pero no como un proceso de autorrealización sino de placer”, señala Tabares.



En Colombia, la duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas al día y 48 a la semana, pero que usted las exceda no es necesariamente un síntoma de adicción. Tabares indica que es común que la jornada de trabajo se alargue en ocasiones, pues a medida que avanza el día se pueden presentar hechos que ralenticen la agenda planeada y se tarde más durante las labores.



No obstante, que la jornada laboral se alargue por el gusto de una persona sí empieza a llamar la atención.Recuerde que esta es una adaptación general, para someterse a una prueba más profunda sobre este tema consulte a un profesional. Esta prueba es basada en la escala de Duwas y consta de 12 situaciones sobre cómo se siente en su trabajo. Si nunca o casi nunca se siente así marque el 1; si a veces se siente así marque 2; si a menudo se siente así marque 3 y si siempre o casi siempre es así señalé el 4.

Tras realizar este test, tenga en cuenta que no está demás hacer un autoanálisis sobre su comportamiento, con el objetivo de establecer conductas futuras, para lo que deben impartirse actividades de formación para incrementarla.

Claves para identificar si es adicto al trabajo

Tener una actitud laboral especial. Dedicar tiempo y esfuerzo excesivos al trabajo. Sufrir un trastorno compulsivo e involuntario por continuar trabajando (criterios inclusivos) . Mostrar desinterés general por cualquier otra actividad, como ocio, deportes, familia, amistades, entre otras, que no sea la estrictamente laboral. Bajos procesos de desarrollo a nivel extralaboral, priorización única y exclusiva en condiciones propias del trabajo ante otros espacios de vida Bajas redes de apoyo social. Bajo proyecto de vida en condiciones de desarrollo.

NACIÓN