Así es la prueba psiquiátrica que harán al presunto asesino de chilena

Tras tres meses y medio de haber sido enviado a la cárcel de mediana seguridad de Palogordo en Girón, Santander, por ser el sospechoso de asesinar a la ciudadana chilena Ilse Ojeda, Juan Valderrama saldrá este jueves hacía la sede de Medicina Legal en Bucaramanga, donde se le practicarán las pruebas psiquiátricas que solicitó la Fiscalía General de la Nación.

Según Belisario Fernando Valbuena, psicólogo forense que trabajó en Medicina Legal, esta prueba podría tardar alrededor de dos horas.



“Se hace para saber si la persona comprendía la ilicitud de lo que estaba haciendo y si se había autodeterminado con relación a esa comprensión; es decir, si lo planeó, si había intención, si sabía precisamente lo que hacía”, enfatizó el doctor Valbuena.



Según el experto, el primer paso de esta prueba es que el psiquiatra realice una revisión del expediente. Por lo general quien tiene un trastorno mental cuanta con antecedentes, así que se lleva a cabo una evaluación de la historia clínica.



Así, este se convierte en uno de los elementos de análisis y ponderación



Posteriormente, de acuerdo con Valbuena, se realiza una entrevista focalizada con los protocolos dictaminados por Medicina Legal y luego, de ser necesario, se aplican test psicológicos de apoyo.

El pasado 30 de abril, en medio de la audiencia de imposición de medida, la defensa de Valderrama pidió el examen psiquiátrico, argumentando que el hombre es un sujeto no imputable. Sin embargo, la juez no la aceptó por no ser procedente en esa etapa procesal.



“Tanto el señor fiscal como yo estamos buscando saber que el crimen no fuera realizado por una persona alienada mental, porque si es así él pasaría a un psiquiátrico y si él es imputable se iría a juicio”, indicó Flor Alba Vera de Cely, abogada de Valderrama



La defensa añadió que Valderrama podría padecer algún trastorno mental por unas secuelas que habrían quedado luego de pasar varios días en coma tras sufrir un accidente de tránsito en diciembre del 2008.

Video La mente criminal que estaría detrás de asesinato de chilena

Valderrama y Ojeda llegaron a Colombia el pasado 5 de marzo luego de mantener una relación en Chile por más de dos años.



La familia de la ciudadana chilena reportó la desaparición el 17 de abril y dos semanas después el cuerpo incinerado de la mujer fue encontrado en Rionegro, Santander.



Un testigo y las cámaras de seguridad de los peajes son evidencia de que Juan Guillermo Valderrama estuvo en el lugar donde fue encontrado el cadáver de Ilse Amory Ojeda, convirtiéndolo en el principal sospechoso de este feminicidio.



La Fiscalía tiene hasta el próximo 30 de agosto para presentar el escrito de acusación antes de que haya vencimiento de términos y corre la posibilidad de que salga en libertad si esto no se cumple.



Iván Cancino, uno de los más reputados abogados penalistas del país, explicó que inimputable significa que es una persona que no sería objeto de una pena sino de una medida de seguridad; es decir, en el caso de Valderrama, iría a un tratamiento sicológico.



Cancino agregó que en el caso de Valderrama no considera que sea inimputable. “Eso sería una equivocación. Su beneficio sería no estar en una cárcel, con medidas de seguridad muy breves, sería como hacerle el ‘esguince’ a la pena”, indicó.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

BUCARAMANGA