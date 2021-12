El patrullero de la Policía Nacional Tomás Andrés Blanco fue secuestrado en el norte de Nariño y sus captores enviaron una prueba de supervivencia. Esto es lo que dice en la grabación.

El secuestro se produjo en la mañana del 25 de diciembre, cuando el uniformado había terminado su turno de descanso por la celebración de Navidad, en el corregimiento La Esmeralda, del municipio El Rosario.



"“Mi invitación es que el Gobierno Nacional negocie con la columna Franco Benavides y dejan claro que si esto no es posible mi integridad se verá afectada”, dice el uniformado en el video, en el que se observa con las manos atadas.



(Lea también: Prográmese: estos son los eventos del segundo día de la Feria de Cali)



Según la información suministrada por el comandante de la regional No. 4 de esa institución, general Pablo Ferney Ruiz, el patrullero fue abordado por hombres armados y con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, cuando se movilizaba en un vehículo de servicio público entre los corregimientos de El Palmar y La Esmeralda, a la altura del sector conocido como El Cucho.



(Además: Arrancó la Feria con 'Cali pachanguero' y el talento del Salsódromo)



En ese lugar, los desconocidos empezaron a indagar a los pasajeros del automotor, una vez se identificó el patrullero fue abordado de manera violenta y luego fue conducido a un sitio desconocido.



En la región delinque el grupo armado organizado residual 'Franco Benavides', disidente de las Farc.



La Policía Nacional hizo un llamado a la pronta liberación del patrullero y su regreso al seno familiar.



(Le puede interesar: Atención con los desvíos y cierres durante la Feria de Cali)



El ministro de Defensa, Diego Molano, condenó el secuestro del uniformado y dijo que sus autores serían las disidencias de las Farc que operan en esa zona del departamento.



"He dado instrucciones de desplegar capacidad para la rápida acción que permita dar con su paradero y devolverlo a su hogar", sostuvo el alto funcionario.



PASTO