“Bendito sea mi Dios y la Virgen Santísima que ya tenemos una prueba de supervivencia de mi hermano, ahora ya estamos más tranquilos”.



Así lo dijo emocionado Ovidio Cifuentes, luego de observar el vídeo en el que el sargento viceprimero del Ejército, Libey Danilo Bravo Cifuentes, le dio la buena noticia a su familia de que se encuentra con vida.

El militar, oriundo del municipio Arboleda, en Nariño, fue secuestrado en el casco urbano de Arauquita, el pasado 14 de febrero.



Desde ese día, su familia desconocía su paradero y estaba muy preocupada por su estado.



“Lo observamos un poco cansado puede ser por los días que él lleva afuera”, comentó acerca de la prueba de supervivencia conocida por su familia.



Señaló que su estado también puede obedecer a que se encuentra pensando en la preocupación que pueden estar sintiendo su mamá, esposa e hijo y el resto de sus familiares en el departamento de Nariño.



“Debe ser un poquito difícil para él, pero si se lo ve de buen semblante”, indicó y mostró optimismo, pese a que sigue en cautiverio.



De su madre de 82 años contó que también sintió alivio al ver a su hijo en el video.



“Dios quiera que todo esto pase pronto, que logre la libertad para salir de este sufrimiento que estamos pasando toda la familia”, anotó.



Agradeció a toda la comunidad de Arboleda por la solidaridad durante la marcha que se efectuó por las calles de Berruecos, en la mañana del pasado 23 de febrero, en solidaridad con la familia del militar y para reclamar por la pronta liberación de Danilo Bravo.



“Todos esos gestos nos han servido muchísimo, no nos han abandonado, no hemos estado solos estos días, mil bendiciones a todos por su acompañamiento”, declaró.



El sargento, que está vinculado al Ejército Nacional desde hace 19 años, aprovechaba unos días de vacaciones para visitar a su familia en la primera semana de enero pasado. "Él nos dijo que ya culminaba este año, Dios quiera que así sea”.



Definió a su hermano como una persona responsable, humilde y unido a su familia, “nos brinda siempre su apoyo, es una buena persona y muy servicial porque no le niega un favor a nadie”.



En el video, grabado el 21 de febrero de este 2023, pero solamente conocido en la tarde del 24 del mismo mes, el sargento viceprimero Libey Danilo Bravo expresó: “Quiero saludar a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, a mi hijo, a mi esposa, a mis amigos y al señor comandante del batallón, teniente coronel Pablo Enrique Cardenato”.



Manifestó, con tono pausado y tranquilo, que se encuentra retenido por el frente de guerra oriental 'Manuel Vásquez Castaño', del Eln.



Luego indicó: “Me encuentro bien de salud, me encuentro comiendo bien, durmiendo bien y al Ejército Nacional le solicitó procurar no adelantar muchas operaciones militares, debido a que eso va en contra de mi integridad física y eso pone en riesgo mi vida”.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO