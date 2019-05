Presidente Duque inaugura hoy sistema de energía solar en Tierralta

En la vereda Crucitos, perteneciente al municipio de Tierralta en el sur de Córdoba, el presidente Iván Duque inaugurará hoy viernes un proyecto de energía domiciliaria a base de solución fotovoltaica, para beneficiar a 901 familias campesinas.

Esta comunidad enclavada en las estribaciones del Nudo del Paramillo no ha tenido nunca el servicio de energía eléctrica, por lo que el gobierno nacional con apoyo de la Alcaldía de Tierralta, implementaron este sistema que igualmente beneficia a otras poblaciones cercanas.



En cada una de las humildes casas de los beneficiarios fueron instalados páneles solares que ya están suministrando energía a la gente de Crucitos, que forma parte de las comunidades que este año gozarán de la energía solar y cuya proyección a novel nacional es de 500 mil familias.



"Gracias a las energías renovables de fuentes no convencionales como el sol y el viento, el Gobierno Nacional seguirá cerrando brechas de desigualdad, garantizando el acceso a las comunidades que habitan en los rincones más alejados del país el acceso a una nueva energía más limpia y amigable con el medio ambiente", señala un comunicado del Ministerio de Minas y Energía.



El mandatario de los colombianos llegará en horas de la mañana acompañado de la ministra de Minas y Energía a esa pequeña población donde el acceso se da por aire o a través de lanchas por el río Sinú, debido a las dificultades topográficas y la falta de carreteras.



Para la visita del Presidente las autoridades desplegaron un gigantesco operativo de seguridad, teniendo en cuenta que en la zona hacen presencia grupos delincuenciales como bandas criminales y reductos de guerrilleros.



Al término de este evento el presidente Duque viajará en helicóptero hasta el municipio de Cereté en el centro del departamento de Córdoba. Allí inaugurará una red de laboratorios para el fortalecimiento agropecuario de la región.



Dicho evento se desarrollará en las instalaciones de Agrosavia, ubicado en el corregimiento El Retiro de los Indios de esa localidad, donde también asistirá el ministro de Agricultura Andrés Valencia Pnzón.

GUDILFREDO AVENDAÑO MÉNDEZ

Especial para EL TIEMPO

​Tierralta (Córdoba)