Proyecto de minería Soto Norte, explicado desde orillas opuestas

Aunque la decisión está en manos de expertos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la explicación, de lado y lado, contribuye con un debate menos visceral y más argumentativo.

¿Está ubicado el proyecto minero, sí o no, dentro del páramo de Santurbán?

Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga:



Es importante contarles a los colombianos que no existe ninguna parte del mundo donde haya páramos con delimitación. Es un mal precedente haber definido la delimitación de páramos a través de una línea imaginaria. Si hoy el proyecto minero está a 100 o 140 metros, casi a una distancia de una cuadra, de una cancha de fútbol, ¿estamos por fuera del páramo?



Da como coincidencia que por debajo de esa línea están los títulos mineros, ¿qué casualidad no? Yo quiero dejar estas reflexiones: si definitivamente se debe desarrollar esa megaminería a escasos metros de una línea imaginaria y que en Colombia es la única parte del mundo donde existe la delimitación donde hay páramos.



Santiago Ángel, presidente Minesa:



Ninguna parte del proyecto Soto Norte está ubicada dentro del páramo Santurbán. Esto se ha documentado en visitas in situ por distintas autoridades como la Procuraduría, ANM, Ministerio de Minas y la misma Anla, en informes que son públicos. La ley prohíbe la actividad minera en páramo no solo desde el año 2011, sino que fue reforzado en 2018 con la Ley de Páramos. Respetando la ley y entendiendo integralmente este ecosistema de importancia para todos, Minesa diseña el proyecto Soto Norte totalmente fuera del páramo de Santurbán.



El proyecto tendría dos zonas de operación ubicadas en los municipios de California (mina con una superficie total de 8 hectáreas) y Suratá (zona industrial con un área superficial de 154 hectáreas) en la Provincia de Soto Norte, a una altura máxima de 2.640 metros en su parte más alta, misma altura de Bogotá y de ahí desciende a los 2.200 metros aproximadamente.



¿Se afectaría el agua de Bucaramanga con el proyecto de Minesa?

Presidente Minesa:



¡De ninguna manera! El proyecto Soto Norte no afectará ni la cantidad ni la calidad del agua de Bucaramanga. El proyecto está diseñado por los más reconocidos expertos en estos campos, quienes con análisis técnicos, a lo largo de más de seis años de muestreos, con especialistas y laboratorios internacionales sobre el comportamiento del agua superficial y subterránea lo demuestran.



A su vez, el tratamiento del 100 por ciento del agua utilizada en el proyecto, la recirculación del agua dentro de nuestros procesos garantizan su cuidado. No olvidemos que el punto de captación para el agua de consumo para el campamento estará aguas debajo de nuestro vertimiento, es decir, seremos los primeros en consumirla.



Alcalde Bucaramanga:



Para que no se generara una discusión solamente conceptual, el Acueducto del área Metropolitana y la alcaldía de Bucaramanga hicieron un acuerdo para hacer un estudio con científicos y expertos de diferentes partes del país y se hizo un documento de más de 300 páginas que radicamos en la Anla, donde hacemos todas las observaciones de la licencia ambiental que está en trámite.



Efectivamente Minesa ha estado planteando la hipótesis de que no está conectada el agua del páramo de Santurbán con Bucaramanga, que específicamente llega a través del río Suratá. Es ahí donde empezamos a romper esas leyendas alrededor de este megaproyecto y es aquí donde hay que centrar la conversación.



Algunos datos de los estudios que hicieron la Alcaldía y el Acueducto...

Alcalde Bucaramanga:



Se van a mover 60 millones de toneladas de material que (dentro de los estudios de la formación geológica adelantados) tienen una cantidad de metales pesados con presencia de arsénico, cadmio, zinc, plomo y azufre. Cuando se rompe toda esa estructura en la mina y va a un depósito que está cerca del municipio de Suratá, prácticamente a 300 metros.



Dicen que los vertimientos van a estar completamente limpios, pero van a estar a esa distancia y con todas estas miles de toneladas de metales pesados que van a estar en el proyecto, ¿quién le cree que no van a llegar al río?



Además, el patio de basuras del proyecto está en una zona con un régimen de lluvias especiales; va a estar lloviendo y estos son unos relaves secos que van a llegar a los ríos. ¡Que va a quedar supercontrolado, yo no creo! Aquí hay una altísima probabilidad de una fuerte contaminación de nuestros recursos hídricos y además unos problemas de salud.



Hay un punto muy importante, los daños a la salud de millones de colombianos con la presencia de todos estos metales pesados que van a llegar a nuestras fuentes de abastecimiento. Solo se habla de los temas bióticos y los abióticos de la minería, pero hay un elemento que no está y por eso los invito a que se haga un análisis de los impactos en salud.



Presidente Minesa:



Con relación al documento de la Alcaldía y el Acueducto, presenta una visión subjetiva del proyecto y tiene errores gravísimos que no permiten respaldar sus afirmaciones.



Un ejemplo, el informe indica (página 19) que el río Suratá tiene un caudal promedio de 9,6 litros por segundo. Por lo tanto, destaca su importante preocupación de que el proyecto tendrá un impacto masivo en el flujo del río, con su consumo de agua subterránea de 179,6 litros por segundo durante la construcción y 142,5 litros por segundo cuando esté en pleno funcionamiento.



Sin embargo, ni el flujo de agua a la mina del proyecto viene del río Suratá ni el flujo de agua real de este río (según el informe de gestión del Acueducto 2018) es de 9,6 litros sino de 8.695 litros por segundo. Por lo tanto, el informe tergiversa la realidad del impacto de Minesa en el flujo de agua del río Suratá en un factor de casi mil veces superior.



¿Cómo funcionaría el depósito de relaves? Se habla de contaminación y derrumbes por los desechos

Presidente Minesa:



Un depósito de relaves secos se asemeja a los rellenos sanitarios que existen en el país. Por ejemplo, al compararlo con el relleno La Pradera, de Medellín, el depósito proyectado para Minesa es cinco veces menor en área de intervención.



Ahora, un depósito minero moderno es diferente a uno de desechos, ya que el nuestro solo compacta arena seca que se acumula luego del proceso de filtrado de sobrantes de la operación minera. Este depósito se diseñó siguiendo las guías de ingeniería de la Asociación de Presas de Canadá (CDA) para garantizar los mejores estándares de diseño de infraestructura y contemplando el volumen de materiales, los riesgos sísmicos, el agua subterránea, el clima, el comportamiento de los materiales a almacenar y la humedad, entre otros. Adicionalmente, buscaremos alianzas con la academia para probar la reutilización de los relaves como material de construcción en la producción de ladrillos y concretos, como ha sido demostrado en la industria.



Alcalde Bucaramanga:



Además de los 30 millones de toneladas, tenemos un estudio en esas zonas donde se habla de altas precipitaciones permanentes; entonces, garantizar una zona de relaves secos que no se vayan a caer en los ríos tiene una probabilidad de ocurrencia altísima.



Además, el Acueducto de Bucaramanga ha venido haciendo compra de predios para que se puedan proteger las rondas hídricas, y si quieren avanzar con el proyecto va a haber una expropiación por encima de los derechos de la ciudadanía bumanguesa.

¿Cuál es el potencial de desarrollo para la región en los próximos 10 años?

Alcalde Bucaramanga:



Es una región con múltiples carencias, y esto es una invitación al Estado, al Gobierno departamental y municipal para empezar a generar una corresponsabilidad. No solo es exigir un derecho del agua, también un deber en el buen uso, en la corresponsabilidad con esta población. Estamos trabajando de cerca con la alcaldesa del municipio de California, de manera que los proyectos productivos sean manejados de una manera más rentable, para que la población tenga beneficios; también estamos trabajando en programas de becas para que los jóvenes puedan acceder a educación en Bucaramanga. Necesitamos muchas acciones porque hoy las necesidades son muy grandes. Va a haber una agenda, ya hay una, vamos a estar cerca para poder dar una mano a estas poblaciones.



Presidente Minesa:



El Proyecto Soto Norte aportará un crecimiento estimado de entre 6 y 8 por ciento al PIB de Santander. Así mismo su apuesta por las compras de bienes y servicios con una inversión superior a los 4 billones de pesos permitirá mover la economía colombiana y el encadenamiento con todo tipo de empresas que a su vez generan empleo e impuestos. El proyecto pagará cerca de 7 billones de pesos en impuestos y regalías durante su operación.



En plena crisis mundial, con las economías entrando en recesión y los niveles actuales de desempleo, Colombia tiene una oportunidad inigualable de traer recursos y generar empleo (el proyecto crearía más de 6.000 nuevos empleos).

¿Hay confianza en la decisión que tomarían los expertos de la Anla?

Presidente Minesa:



Es lo que se debe hacer. En Minesa tenemos toda la confianza en el carácter y rigor técnico de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), y es a partir de sus apreciaciones técnicas basadas en la evidencia científica que se deben tomar decisiones.



Alcalde Bucaramanga:



Yo espero que haya todas las capacidades técnicas y éticas para que el informe que presentamos desde el Acueducto del área metropolitana y la Alcaldía sean seriamente tomadas. Fue un trabajo serio, técnico, donde hay una cantidad importante de observaciones de inconsistencias en todos los temas. Espero este equipo técnico haga buen juicio y uso de estas recomendaciones para beneficio de los colombianos.



