Proyecto de la antigua estación de Armenia se reanudaría este mes

“Ya solo queda legalizar el documento pero ya se solucionó todo, es una buena noticia para la ciudad. Ya incluso los contratistas están trabajando, reactivando la licencia de construcción a ver si logramos empezar obras antes de finalizar este mes”, dijo el mandatario de los armenios, Óscar Castellanos.

Hace unos meses se presentó un nuevo tropiezo para el proyecto del Complejo Cultural y Turístico La Estación ubicado en la antigua estación del ferrocarril de Armenia y que fue uno de los proyectos bandera de la exalcaldesa Luz Piedad Valencia, luego retomado por el exmandatario Carlos Mario Álvarez (ambos en prisión) y ahora por Castellanos, sin embargo los trabajos allí han estado marcado por los reveses.



En noviembre cuando parecía que se despejaba el panorama para este complejo turístico, pues el Instituto Nacional de Vías (Invias) anunció su apoyo a dicho proyecto, por tener la titularidad en varios de los predios del sitio, pero el mes pasado el alcalde advirtió que se presentaron dificultades en la negociación pues a última hora Invias propuso que la franja de tierra que está en discusión y que es donde estaba instalada la línea férrea “sea devuelta en el evento que el corredor férreo sea requerido para continuar con su vocación original”.



Pero por esa modificación que pedía Invias, el alcalde señaló el mes pasado que no podía firmar el convenio porque podía poner en peligro tanto los recursos invertidos como los que se invertirán después de la firma del convenio con el Instituto.



No obstante, ahora “se establecieron garantías en cuanto a la inversión que hace la ciudad, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura sustentaron que no había proyectos ni en corto ni mediano plazo de reactivar el ferrocarril por este sitio. El convenio se hizo por 10 años prorrogables por 10 años y así sucesivamente”, afirmó el alcalde.

​

El municipio tiene 5.000 millones de pesos para invertir en este proyecto mientras que Invías se comprometió en construir el museo del ferrocarril.



El Complejo Cultural y Turístico La Estación incluye un centro de interpretación de la cultura cafetera, una plazoleta del yipao con un área para piques, cine al aire libre, una plaza para tiendas de cafés especiales, la biblioteca pública de Armenia, el Museo de Arte del Quindío, la Ludoteca infantil, la Escuela de Música de Armenia con auditorio para conciertos y salas de ensayos, atracciones mecánicas, el Museo de Historia de los Ferrocarriles Nacionales, la sede la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia (Corpocultura), vitrinas artesanales, zona comercial, entre otros, que estarán en un área de 23 mil metros cuadrados.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO