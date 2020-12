'No tomen decisiones por nosotros, sino con nosotros': raizales

En una carta enviada al presidente Iván Duque, la comunidad raizal de Providencia expresó su preocupación por algunas de las decisiones que se han tomado para la reconstrucción de la isla tras el paso del huracán Iota, hace 20 días, y hacen un llamado para que todas las decisiones sean tomadas con ellos.



En el documento, firmado por Jenifer Bowie, miembro de la Autoridad Raizal de Providencia, y Walwin Brown, vocero de la misma entidad, se comenta que en días anteriores se han enviado comunicaciones expresando necesidades con solicitudes, preguntas y recomendaciones para el proceso de reconstrucción de la isla, pero estas no han tenido respuesta.



(Además: Hallan a nueva víctima de huracán que se había refugiado en una nevera)

Explican que si bien Lyle Newball -quien trabaja con la gerencia para la reconstrucción- se comunicó con ellos, aún no se ha recibido una respuesta oficial.



“En momentos de zozobra, nuestra población se encuentra actuando instintivamente por sobrevivir. Esta situación genera una profunda vulnerabilidad que en muchas ocasiones significa que no podamos pensar con claridad la viabilidad y sostenibilidad de las decisiones tomadas por otros respecto a la atención de su situación”, dice el documento de cinco páginas, emitido 20 días después del paso del huracán Iota por la isla, que devastó la infraestructura en un 98 por ciento y dejó a más de 5.000 damnificados y 4 personas muertas.



(Le puede interesar: Nueva alerta en San Andrés por frente frío que llegará a la isla)



Y agregan que reconocen necesario la necesidad de tomar decisiones inmediatas, pero estas deben ser con la comunidad.



“Porque construir nuestras casas es parte fundamental de nuestra cultura. Nuestros viejos nos enseñaron a poner cada listón de madera en firme, y es un ritual que tiene una cantidad de significados para nuestra comunidad. Somos tierra de constructores con sabiduría ancestral y todo esto debe ser mantenido y reforzado. Claro, integrando a estos saberes técnicas acordes a la sostenibilidad ambiental y a la seguridad frente a huracanes”, dice la carta.

En momentos de zozobra, nuestra población se encuentra actuando instintivamente por sobrevivir FACEBOOK

TWITTER

De igual forma explican que su dignidad está en juego, por lo que piden que los dejen “levantarnos del devastamiento y no tomen decisiones por nosotros sino con nosotros”. Los raizales reconocen que es tarea del Gobierno Nacional realizar la reconstrucción y garantizar sus recursos, pero hacen énfasis en que entre todos deben reconstruir la isla.



(Le puede interesar: Piden ayudas para los trabajadores del turismo en Providencia)



En cuanto a las casas prefabricadas, argumentan que Providencia no debe convertirse en “un barrio de interés social con diminutas y calurosas casas prefabricadas (así sean muy seguras) y sin ninguna planeación ni proyección ni ordenamiento territorial étnicamente viable, sostenible y seguro. Además, la participación no se puede reducir a escoger entre tres diseños de casas que ustedes han decidido por nosotros”.



Y sobre estas viviendas dicen que a la luz de la situación, varios miembros de la comunidad sí las quieren, pero aclaran que una de las razones es que no tienen más, están cansados de mojarse y empiezan a enfermarse.

Duque aseguró que el Gobierno trabaja en una estrategia para impulsar la reactivación turística en San Andrés y Providencia. Foto: Presidencia

Por esta razón los líderes raizales consideran que las casas prefabricadas pueden ser una solución temporal y cuando se hagan soluciones verdaderas de vivienda, concertadas con la comunidad, las prefabricadas sean desmontadas y devueltas al continente.



(Lea también: El impresionante antes y después de Providencia tras el paso de Iota)



No obstante, desde el Gobierno Nacional han señalado que toda decisión se tomará con la comunidades. De hecho, un raizal hace parte de la gerencia de la reconstrucción. Se trata de Lyle Newball, quien hace unos días le dijo a EL TIEMPO que "la idea es, definitivamente, respetar la arquitectura isleña".



Entre las otras recomendaciones que hacen desde la isla al Gobierno para la recuperación del territorio está reestablecer por completo los servicios públicos y de comunicaciones, realizar más pruebas covid y garantizar el aislamiento de los casos positivos, construir con más rapidez fosas comunes para enterrar los animales muertos.



De igual forma, se pide entregar artículos fundamentales para la población mayor, como gafas, bastones, sillas de ruedas, entre otros.



“Uso y pago de mano de obra local para todas las etapas de atención, reconstrucción etc. No solo para la construcción de infraestructura, también para el ensamblaje de barcos, lanchas, etc., y para cocinar, administrar, almacenar, organizar, etc. Esto además se convierte en un incentivo para que los jóvenes que salieron, vuelvan a la isla y no se quede viviendo afuera, lo cual va en detrimento del tejido social y de la pervivencia física y cultural del pueblo raizal”, concluyen las recomendaciones.

Balance del Gobierno

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó esta semana que hasta la fecha se han entregado 43.623 asistencias humanitarias en el archipiélago.



La ayuda está distribuida así: 2.435 kits de alimentos, 716 kits de cocina, 2.890 kits de aseo, 669 colchoneta, 754 paneles solares, 2.018 carpas, 1.952 toldillos, 1.278 frazadas, 30.761 litros de agua, 70 metros de plástico y 80 baldes.



“Desde la UNGRD hemos dispuesto la Asistencia Humanitaria de Emergencia necesaria para que todas aquellas personas que sufrieron los estragos de esta temporada de huracanes cuenten con los alimentos básicos de la canasta familiar y los elementos de supervivencia más apremiantes para sobrellevar la situación, mientras logramos restablecer las condiciones normales del Archipiélago”, dijo Eduardo José González Angulo, director General de la UNGRD.



NACIÓN

Otra noticias de Colombia

- Esta sería la causa de la hospitalización urgente de Silvestre Dangond



- El impactante momento en que un arroyo arrastró a familia en Cartagena



- Prontuario del criminal que recibió golpe en la cabeza con un cilindro