Piden ayudas para los trabajadores del turismo en Providencia

Más de una semana después de que el huracán Iota devastó el archipiélago de San Andrés y Providencia, los empresarios del turismo empezaron a pedir ayudas para las condiciones de vida de quienes integraban la planta de personal de sus negocios.



Consuelo Buriticá, propietaria de cabañas Agua Dulce en Providencia, asegura que en su caso son 40 familias las que quedaron cesantes y sin posibilidades de ingresos en las próximas semanas, mientras se estabilizan las condiciones socioeconómicas del archipiélago.



“Estimamos que volver a operar como hotel podría demorar entre 8 meses y un año”, dice Buriticá, quien insiste en que la fase asistencialista para la población raizal de Providencia se debe extender con el concurso de los sectores público y privados.

Buriticá insiste en que las viviendas de sus empleados quedaron destruidas y sus pertenencias desaparecidas o saqueadas, por lo que pidió iniciar una campaña que tenga lugar en diciembre y enero para reconstruir y dotar las viviendas de los lugareños.



El Gobierno del presidente Iván Duque activó un plan de recuperación para el archipiélago que está estimado para 100 días. Para su ejecución fue designada Susana Correa, quien aseguró que la población de Providencia será fundamental como mano de obra para la reconstrucción.

"(...) Queremos que los hombres y mujeres que puedan estar ayudando a reconstruir la isla se queden porque necesitamos mano de obra" Foto: EFE

“Nosotros no queremos evacuar la isla. En Providencia y Santa Catalina ya hay albergues y estamos poniendo servicios públicos. Queremos que los hombres y mujeres que puedan estar ayudando a reconstruir la isla se queden porque necesitamos mano de obra”, dijo Correa a La W Radio.



Sobre el particular, Correa aseguró a El Tiempo que la primera fase de la acción del Gobierno central es la limpieza de la isla para evitar la presencia de vectores. “Me están diciendo que tenemos proliferación de cucarachas y ratones, algo lógico porque hay tanta basura”.



Después, añade Correa, vendrá la fase de reconstrucción en la que la Universidad Nacional ha ofrecido ayudar en los diseños. Sobre este tema, el historiador Harold Bush Howard, considerado el veedor del archipiélago, pidió que esta fase sea orientada por los raizales.



Bush Howard comentó el podcast de El Tiempo W6 que son los raizales quienes saben las tradiciones, significados y materiales adecuados para construir en Providencia, al tiempo que rechazó la posibilidad de construir urbanizaciones o mega hoteles en el lugar.

Michelle Arévalo, vocera de la fundación Pro-Archipiélago, aseguró en el mismo podcast que en la reconstrucción sí se tendrá en cuenta la visión, necesidades y creencias de los habitantes de la isla.



Pese a todos estos esfuerzos, Buriticá insiste en la necesidad de recaudar recursos que se puedan destinar para dotar las viviendas y sostener los gastos mensuales de estas familias.



La Federación Nacional de Departamentos destinó $1.000 para ayudar a los damnificados del archipiélago. El anuncio lo hizo el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, quien recordó que hace 20 años el eje cafetero fue el gran receptor de la solidaridad del país.



En ese entonces, Quindío fue el epicentro de un terremoto. Ahora, dice Jaramillo, la solidaridad debe mantenerse para los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como para los afectados por la ola invernal en Chocó.



