Bloquearon vías en Providencia pidiendo la construcción de casas

Ocho meses han pasado desde que el huracán Iota tocó tierra en Providencia y arrasó con todo a su paso.

El cronograma de reparación del Gobierno Nacional da cuenta de 877 casas y la construcción de 910 viviendas.



En junio pasado, el Gobierno se comprometió con entregar 50 viviendas al mes, sin embargo, los pobladores de la isla indican que no han cumplido con esta promesa y decidieron bloquear las vías como protesta por el inconformismo de este hecho.





“Seguimos en el mismo avance desde la última visita del Presidente, solo dos viviendas nuevas entregadas, quedaron de entregar 14 nuevas viviendas a finales de junio pero no se cumplió”, indica Arelis Fonseca, habitante de la Isla.



La lluvia de los últimos días afectó las carpas en las que están durmiendo desde hace meses.



"Hemos sido azotados por una ola tropical bastante fuerte y la gente está desesperada porque tienen que aguantar lluvias, ráfagas de viento, eso no es fácil", dice Fonseca.

Carpa destruída Providencia. Foto: Suministrada.

Los habitantes decidieron bloquear las vías como protesta. "Estamos cansados que no se nos escuche, de tantas mentiras", agregó.



Las protestas se mantendrían hasta recibir una respuesta del Gobierno Nacional.



