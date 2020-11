'La idea es respetar la arquitectura isleña': representante raizal

Laial Newball designado como representante raizal y gerente local para la reconstrucción de Providencia, es el puente entre el Gobierno Nacional para todo el proceso que viene en San Andrés y el resto del archipiélago tras el paso del huracán Iota.



Newball, en diálogo con EL TIEMPO, aseguró que se van a respetar las construcciones raizales y que esta semana se conocerán los diseños de las 1.200 casas nuevas que se van a construir.



¿Considera que en el archipiélago, especialmente en Providencia, estaban preparados para el paso de un huracán?



Días previos, cuando iba el primer huracán para allá, Eta, se hicieron los simulacros. Pienso que, precisamente, el hecho de estar preparados y de practicar los simulacros ayudó a que las pérdidas de vidas humanas no fueran en gran proporción. Tenemos una destrucción casi total de la infraestructura en Providencia, pero solo hubo dos pérdidas humanas. Un huracán de categoría 5 generalmente lo que produce es una catástrofe de un rango altísimo. Eso demuestra que de alguna manera la comunidad de Providencia estaba preparada.



¿Cómo va la entrega de las ayudas?



El plan inicial era llevar la ayuda humanitaria a la comunidad de Providencia. Es lo que hemos hecho hasta ahora, se han repartido más de 1.700 mercados y allá tenemos 1.750 familias, entonces, estamos en una cobertura muy cerca del 100 por ciento. En este momento se han repartido 1.086 carpas y la idea es llegar cerca a las 3.000, pero igual hay mucha gente de la comunidad a la que la casa no le quedó totalmente destruida.



Ver una isla totalmente recuperada es complejo, pero lo que el presidente Iván Duque quiere es que en esos 100 días, por lo menos, ya tengamos parte de Providencia reconstruida

Estamos en el proceso de limpieza. Algo muy positivo es que ya hay acceso en todo lo que es la carretera perimetral, puede pasar un camión, los carros le pueden dar toda la vuelta a la isla. Lo que sigue después es el inicio de la reconstrucción y la idea es, definitivamente, respetar la arquitectura isleña.



Se habla de 100 días en la reconstrucción, ¿eso es posible?



Ver una isla totalmente recuperada es complejo, pero lo que el presidente Iván Duque quiere es que en esos 100 días, por lo menos, ya tengamos parte de Providencia reconstruida.



¿Cuándo pueden volver los turistas?



Es muy difícil responder esa pregunta en este momento, pero la idea es que apenas tengamos parcialmente habilitados posadas y hoteles, yo creo que ese sería el momento. También tuvimos afectación en San Andrés, pero es una afectación leve, por así decirlo. Aquí el turismo sigue activo



