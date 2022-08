En los últimos días se ha dado un debate en torno al costo de la reconstrucción de las viviendas en San Andrés y Providencia, tras el paso del huracán Iota. Esto, luego de que el presidente Gustavo Petro visitara el archipiélago el fin de semana y denunciara supuestos sobrecostos por parte del gobierno del expresidente Iván Duque.



Norberto Gari, alcalde de Providencia, en entrevista con Caracol Radio, aclaró que desconocía el valor por el cual se negoció la construcción de las casas, que asciende a 600 millones de pesos: "Es un valor del que me enteré ayer (el domingo). Se han presentado presupuestos del costo de las viviendas, así que no podría decir si ese es realmente el costo de las casas".

Gari aseguró que "siempre se estaba manejando el costo que era 300 o 330 millones de pesos, pero esta es una información que no se me suministró. Como alcalde no tenía conocimiento. Además, el Gobierno Nacional fue el que priorizó el costo".



Sin embargo, en medio de la polémica, empezaron a circular también las declaraciones que el alcalde de Providencia dio cuando se hizo la entrega de las casas, en 2021.



"Quiero expresar mis agradecimientos por todo el apoyo y el respaldo del Gobierno en este proceso de reconstrucción, que transformó vidas. El Gobierno transformó vidas en Providencia", dijo Gari en ese entonces, en el evento público.

Vea cómo son las casas en Providencia. Foto: YouTube: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio

Y le manifestó al hoy expresidente Duque: "Siéntase satisfecho por la labor cumplida en la reconstrucción de nuestras islas. Después de más de un año del devastador paso de Huracán Iota, Providencia y Santa Catalina renacieron de las ruinas".



El mandatario destacó los avances de las islas en reactivación económica y la reconstrucción de viviendas, así como de infraestructura deportiva, cultural y administrativa. "Somos conscientes que aún falta y necesitamos del apoyo del Gobierno y sus entidades. El nivel de destrucción por el paso del huracán, y las dificultades logísticas de nuestras islas, nos marcaron la pauta de que serían años para lograr recuperar nuestra infraestructura", puntualizó en ese momento.



Norberto Gari. Foto: Facebook: Gari Hooker

¿Qué dice el consorcio?

El alcalde de Providencia reconoció este lunes que hay inconformidad con algunas viviendas. Y le dijo a Caracol Radio que el contratista debe responder por los temas de calidad que se vienen presentando en las casas que se han entregado.



"En este proceso de reconstrucción hay que reconocer el tema de avances y falencias que tuvo, y por eso como alcalde estoy presto a seguir trabajando de la mano del Gobierno Nacional y terminar con lo que quedó por fuera de la reconstrucción", señaló.



En medio de la polémica, también se pronunció el consorcio Providencia, integrado por las constructoras Marval, Amarilo y Bolívar, que dio a conocer los detalles de su participación en el proceso, en el cual trabajaron como ejecutores, y los factores detrás de un costo unitario de 640 millones por cada unidad habitacional.



El consorcio señaló que se trata de unidades con un peso individual de 75 toneladas y para transportar los materiales de una casa de estas hasta Providencia se debe contar con 8 contenedores de 20 pies y/o 10 toneladas.



Durante el gobierno Duque, la reconstrucción de Providencia fue un trabajo conjunto entre MinVivienda, Findeter, la Gerencia para la Reconstrucción del Archipiélago, la UNGRD y las Fuerzas Militares. Foto: Twitter: @SusanaCorreaBor

"Esta ha sido una de las condiciones que más altos costos ha representado para la construcción de las viviendas. Todos los materiales deben ser transportados por tierra hasta el Puerto de Cartagena, desde donde salen vía marítima y recorren otros 800 kilómetros para llegar a desembarcar en un solo muelle que tiene en funcionamiento Providencia, pues el segundo quedó completamente destruido por el huracán", explicó en un comunicado.



Y precisó que estas complejidades logísticas se sumaron varios aspectos, como las demoras en la descarga de material, pues se ha privilegiado la entrada a la isla de alimentos. También dijo que incidió la pandemia por el covid-19, el paro nacional que bloqueó la cadena de suministros desde Buenaventura por casi tres meses, la crisis de escasez de acero a nivel mundial, la falta de contenedores para transporte marítimo y la falta de mano de obra cualificada.